鉴于多个成员国反对，欧盟尚未准备好将俄罗斯踢出Swift银行间系统

乌克兰/ 俄罗斯/ 欧盟

法新社2月24日布鲁塞尔站消息，鉴于意大利，匈牙利，塞浦路斯等国的反对，截至周四晚间，欧盟目前尚未准备好将俄罗斯踢出环球银行金融电信协会(SWIFT)全球银行间支付系统。

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乌克兰总统泽连斯基周四呼吁，禁止俄罗斯银行使用环球银行金融电信协会全球银行间支付系统。当天晚些时候，一名匿名的欧洲外交官对法新社表示，由于许多成员国，尤其是意大利，匈牙利和塞浦路斯等持反对意见，因此这一可能性目前并不在欧盟的选项之中。

德国总理舒尔茨也表示，“现在重要的是就多个星期以来准备的制裁措施做出决定，其余的，应该留给今后需要的时候”。

卢森堡总理贝特勒则认为，欧盟对俄罗斯的制裁措施应该与美国和英国等进行联动，“否则欧盟下达了制裁，俄罗斯人或许还在伦敦或者瑞士继续做生意”。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利认为，“此事应当由各个国家元首和政府来决定”。

同一天，拜登指出，将俄罗斯从该支付系统当中踢出，仍然是“一种可行方案”。 但他承认，乌克兰的这一要求，欧盟并不支持。

根据俄罗斯国家协会Rosswift的网站信息，俄罗斯应是继美国之后，环球银行金融电信协会全球银行间支付系统用户数量第二多的国家，大约300家俄罗斯银行和机构使用这一支付系统，超过一半的俄罗斯信用机构使用这一系统。乌克兰外长库列巴在推特上谴责称，那些反对将俄罗斯排除在这一支付体系之外的人，“手上沾满了乌克兰无辜男女老少的鲜血”。路透社早前分析认为，部分欧盟成员国不愿立即将俄罗斯排除在环球银行金融电信协会全球银行间支付系统之外，是因为将会杀敌一千，自损八百，使得欧洲债权人难以收回资金，且无论如何，俄罗斯都在打造另外一种支付体系，应对危机。