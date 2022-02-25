乌克兰吁土耳其向俄舰队关闭黑海通道

乌克兰/土耳其/黑海

乌克兰驻安卡拉大使周四表示，在俄罗斯对其邻国乌克兰发动空中和陆地进攻后，乌克兰已要求北约成员国土耳其，关闭俄罗斯船只进入黑海的博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡。

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据《国际邮报》2月24日报道说，土耳其总统埃尔多安召集了一个国家安全会议。土耳其新闻界极大关注俄罗斯海军对达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡的使用，也关注乌克兰战争对土耳其已陷入困境的经济的影响。

路透社说，根据1936年的条约，控制这些海峡的土耳其，在受到威胁或发生战争时，可以限制军舰通行。而乌克兰的这一要求使土耳其这个与乌克兰和俄罗斯在黑海有海上边界，并与这两国保持良好关系的北约成员国陷入了困境。

据土耳其《Cumhuriyet》日报报道，乌克兰驻土耳其大使呼吁安卡拉向俄罗斯海军关闭战略性的达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡。这些海峡连接亚速海、黑海、马尔马拉海和地中海，对俄罗斯海军具有战略意义。这些海峡的海上航行受《蒙特勒公约》（1936年）管辖，由土耳其控制。但作为一个与黑海接壤的国家，俄罗斯原则上有权利自由通过这些海峡。

据《Hürriyet》日报说，前一天，埃尔多安与普京会谈时，重申了他对军事升级的反对以及对基辅的外交支持。他表示，土耳其不会承认任何影响乌克兰主权和领土完整的措施"。