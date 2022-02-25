乌总统和总理等高官：我们都在基辅，我们在保卫乌克兰

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）2月25日晚通过其Instagram账户上传了一段视频。泽连斯基在视频中与乌克兰总理米加尔（Denys Chmyhal）等高官出镜。泽连斯基等人通过视频向民众表示：“我们在这里。我们在基辅。我们正在保卫乌克兰”

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在泽连斯基上传的视频中出镜的包括乌克兰总理米加尔、总统发言人、总统办公室主任和乌克兰最高拉达（议会）多数派领导人。泽连斯基在视频中说：“（议会多数派）领导人在这里。总统办公室主任在这里。总理在这里，总统在这里。”他说：“我们都在这里。我们的军队在这里。社会公民在这里。我们都在这里捍卫我们的独立。国家将荣耀归于我们的保卫者。荣耀归于我们的乌克兰保卫者。”

泽连斯基周五稍早还再次发表了全国讲话。他在讲话中说：“德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）昨天说，俄罗斯对乌克兰的入侵是欧洲75年来所没有的事情。这也是事实。但这并不是全部的事实。这不仅仅是俄罗斯对乌克兰的入侵，这是对欧洲的战争的开始。反对欧洲的统一。反对欧洲的基本人权。反对欧洲大陆的所有共存规则。反对欧洲国家拒绝分裂，是的，拒绝用武力来划分边界的事实。”

泽连斯基说：“乌克兰城市遭受火箭弹轰炸已经是第二天的事了。坦克纵队和空袭就像欧洲在很久以前——第二次世界大战期间已经看到的东西一样，并谈论着‘再也不会发生’。但是，这就是它! 再一次。现在。在2022年。第二次世界大战结束75年后。我相信你们看到了——你们所有人，整个欧洲。但我们并没有完全看到你们要做什么。你们在乌克兰如此缓慢地帮助我们，你将如何保护自己？”

泽连斯基说：“我想指出已经发生的事情。对此我们表示感谢。部门制裁。美国、加拿大、英国、欧盟、澳大利亚和新西兰对俄罗斯实行的正是部门制裁。特别是，针对所有最大的银行。针对最大的俄罗斯企业。针对俄罗斯对西方技术的获取。但是俄罗斯的坦克仍然在向我们城市的住宅楼射击。装甲车仍然在攻击，包括平民。乌克兰的普通公民。”

泽连斯基说：“欧洲有足够的力量来阻止这种侵略。对欧洲国家的进一步期待是什么？取消俄罗斯人的签证？切断SWIFT？全面孤立俄罗斯？召回大使？石油禁运？封锁天空？今天，所有这些都应该摆在桌面上，因为它对我们，我们所有人，整个欧洲都是一种威胁。你仍然可以阻止侵略。我们必须毫不拖延地采取行动。”

泽连斯基说：“普通人也可以做他们的工作，我相信，在世界每个国家，在欧洲的每个国家。走出你们城市的广场，要求欧洲的和平，乌克兰的和平，停止这场战争。走出去，走到广场上，要求停止战争。这是我们的权利。这也是你们的权利。当炸弹落在基辅时，这发生在欧洲，而不仅仅是在乌克兰。当导弹杀死我们的人民时，这就是所有欧洲人的死亡。要求为欧洲提供更多保护，为乌克兰提供更多保护——作为民主世界的一部分。”

泽连斯基说：“虽然欧洲的国家机构不急于做出真正强有力的决定，但在首都的每一个欧洲人已经可以到我们的大使馆来提供援助。要求你们的政府向乌克兰提供更多的财政、军事援助。因为这种帮助是对你们的帮助。因为它是对欧洲的一种帮助。你帮助你自己。如果你在欧洲有战斗经验，不想看政治家的优柔寡断，你可以到达我们国家，在现在迫切需要的地方和我们一起保护欧洲。你已经被人用天然气勒索了。已经被羞辱了。他们已经想分裂和分化你们，就像他们今天试图分裂乌克兰一样。保护你自己。就像我们保护自己一样。”

泽连斯基说：“我想再次向俄罗斯联邦总统致辞。乌克兰境内到处都在发生战斗。让我们坐到谈判桌前。为了停止人民的死亡。现在我想对乌克兰的武装部队讲话。坚定地站起来。你们是我们的一切。你们是保护我们国家的一切。荣耀属于乌克兰!”