俄军三面包抄 俄装甲部队在北部受阻 基辅首场战斗

基辅首场战斗

周五，2月25日，俄罗斯军队在入侵乌克兰第二天，正从三面收紧对乌克兰首都基辅的包围。今天基辅和周边地区发生了首场战斗，乌克兰军队正"尽一切可能"击退这次入侵。之前，乌克兰总统呼吁平民拿起武器抵抗俄罗斯的入侵。

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在弗拉基米尔-普京对其邻国乌克兰发动大规模攻击，造成数十人死亡，10多万人流离失所的第二天，据报，在乌克兰首都发生了第一场战斗。

法新社说，在基辅的奥波隆（Obolon）区听到了枪声和爆炸声。据乌克兰军队说，俄罗斯锁定基辅为其"导弹射击"的目标，并说，其中两枚飞行中的导弹被乌克兰军队击中摧毁。

据基辅市长维塔利-克里琴科说，在首都东南一个居民住宅区，有三人受伤，其中一人伤势严重。

乌克兰军方今天在其脸书（Facebook）页面上说：乌克兰军队的空降突击队正在基辅以北45公里的杜姆（Dymer）和80公里的伊万科夫（Ivankiv）两地与俄罗斯装甲部队作战。“那里有大量的敌人装甲部队”。

根据这个信息，敌人的优势部队已被阻止在泰特罗夫河的河岸。这条河上的桥已被摧毁。

据乌克兰军方称，俄军除了从北面向基辅靠近之外，还从东北部和东部接近首都。法新社报道说，通常有300万人口的首都基辅今天周五上午人烟稀少。

另据乌克兰军队总参谋部说，乌克兰一支战术部队重新控制了位于基辅郊区戈斯托梅尔地方的安东诺夫（Antonov）军用机场，该机场前一天在俄军的攻击中沦陷。