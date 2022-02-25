约翰逊：英国将立即制裁普京和拉夫罗夫

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欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）2月25日在布鲁塞尔举行的欧盟外交事务委员会之后的新闻发布会上说，欧盟已将俄罗斯总统普京和外交部长拉夫罗夫列入其制裁名单。英国首相约翰逊（Boris Johnson）当天表示，他将在英国昨天宣布的制裁之外，“立即”对普京和拉夫罗夫实行新的制裁。

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博雷利就欧盟做出的这一最新决定表示：“这是昨天在欧洲理事会没有完成的讨论的最终结果，今天由大使和部长们决定。因此，普京总统和拉夫罗夫外长与支持这一侵略行为的其余（俄国家）杜马成员一起被列入受制裁者名单。”博雷利说，此前，受到欧盟制裁的世界领导人只有叙利亚总统阿萨德和白俄罗斯总统卢卡申科。

伦敦方面，英国政府网站上公布的约翰逊与北约领导人的通话内容显示，约翰逊敦促他们“立即对SWIFT（支付系统）采取行动，给普京总统及其政权造成最大的痛苦”。北约在周五举行了领导人视频峰会。

约翰逊向北约盟国的领导人们表示：“一场灾难正在吞噬乌克兰”，“普京总统正在从事颠覆冷战后秩序的任务。”

约翰逊说，普京的“野心可能不会就此停止”，俄罗斯对乌克兰的攻击是“具有全球后果的欧洲-大西洋危机”。

英国首相府的声明说：“约翰逊强调补充说，世界必须确保普京总统的这种侵略行为会失败。乌克兰正在表现出强烈的抵抗。他补充说，在这种行为之后，与俄罗斯的关系不可能正常化。”

根据声明，约翰逊告诉北约盟国领导人们：“英国随时准备接受北约欧洲盟军最高司令部的任何进一步要求，从英国武装部队进一步向北约提供军事支持。”

约翰逊强调：“北约应该在未来的欧洲安全中具有首要地位，现在加强北约至关重要。”