世界各地爆发反战声援乌克兰示威潮

乌克兰危机，反战示威

俄罗斯入侵乌克兰，世界各地都爆发反战和声援乌克兰的民众示威，从南美的阿根廷到欧洲大陆格鲁吉亚、意大利，示威人士愤怒谴责普京的侵略恐怖行经，呼吁和平，要求各国强有力制裁俄罗斯。

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周六，瑞士各地有数千人聚集示威，警方表示，其中在日内瓦联合国欧洲总部前的示威有一千人参加，他们声援表达对乌克兰的支持，要求对俄罗斯采取强有力的措施。

在法国南部两个城市马赛和蒙彼利埃，有几百人游行，他们呼喊着 "停止战争，阻止普京 "北约行动 "的口号表达反战诉求。

当天瑞士和法国的其他地方，尤其是巴黎都有示威举行的计划。东京和罗马也爆发类似的反战游行。

周六在罗马市中心举行的示威，由工会和各协会召集，共一千多人参加，其中一些人是和家人一起前来，他们围在一个装饰有 "反对战争 "字样的讲台四周。示威者举着标语写着"要爱，不要战争"，"我们要和平"。

在前一天晚上，罗马已有数千人举着火炬，进行了前往罗马竞技场的火炬游行，他们打出了 "普京，刽子手"和 "将俄罗斯驱逐出Swift "的横幅。标语牌上俄罗斯总统普京的画像上有一只沾满血迹的手， "你知道历史在重演吗？"的标语，将普京比作希特勒。

一位在出生于俄罗斯的40岁意大利人玛丽亚-塞尔吉（Maria Sergi）向法新社记者表示，“我们一直与乌克兰人民关系密切（......）现在我们由巨大的无助感，无法做任何事“。

共情乌克兰的痛苦，格鲁吉亚示威规模最大

在各国的示威中，周五晚间在格鲁吉亚这一前苏联共和国的示威动员规模最大，共有近3万人参加了在第比利斯的游行，示威者挥舞着乌克兰和格鲁吉亚的旗帜，唱着两国的国歌。

基辅周六表示，自俄罗斯入侵以来已有至少198名平民死亡。乌克兰的这一伤痛尤其引发格鲁吉亚民众的共情，2008年该国也曾遭受过俄罗斯的军队入侵。

"32岁的出租车司机尼科-特瓦里(Niko Tvauri)告诉法新社记者说："我们同情乌克兰人，我们也许比其他国家更加同情，因为我们也曾经历俄罗斯对我们国土的野蛮侵略。“

"55岁的法语教师梅里-托迪亚说："整个世界必须抵制普京，他想恢复前苏联。"她哭着说，“乌克兰正在流血，而全世界却都在看着，讨论的是那些无法阻止普京的制裁"。

希腊传统亲俄党派组织反战游行

在希腊的雅典，周五晚上，在希腊共产党和激进左翼政党Syriza的号召下，超过2000人聚集在俄罗斯大使馆外示威，传统上亲俄的这些政党谴责 "俄罗斯对乌克兰的入侵 "和 "针对一个民族的帝国主义战争"。

愤怒和声援示威并不局限于欧洲，在加拿大的蒙特利尔，周五下午有几十人冒着暴风雪在俄罗斯总领事馆前进行抗议。 他们高呼 "普京，把你的手从乌克兰拿开"。37岁的俄罗斯裔工程师埃琳娜-莱利耶夫尔告诉法新社："我反对这场战争。"我希望这是这个政权结束的开始。

蒙特利尔大学计算机科学系学生伊万-普哈乔夫（Ivan Puhachov）说，他被这种局势感到恐慌，他呼吁为乌克兰提供更多的军事装备保卫家园，他的家人还住在那里。

一些示威者手持的双手沾满鲜血的普京画像，也有示威者手持乌克兰国旗。最近几天来，加拿大其它城市如哈利法克斯、温尼伯、温哥华和多伦多也举行了反战示威活动。

在南美的阿根廷，包括乌克兰移民和乌克兰裔的阿根廷人在内的近2000人周五在布宜诺斯艾利斯举行示威，他们在俄罗斯大使馆前要求 "杀人犯 "普京的部队 "无条件撤出"。 示威者身穿乌克兰国旗和乌克兰传统服装，手持着写有西班牙语、乌克兰语和英语的标语，内容有 "停止战争 "和 "俄军撤出乌克兰"等，示威者用乌克兰语高呼口号， "荣耀属于乌克兰，荣耀属于它的英雄"，并唱着乌克兰和阿根廷的国歌。

40岁的泰蒂亚娜-阿布拉姆琴科眼含泪水向法新社记者说， "俄罗斯人和乌克兰人有很多共同点，因此，我首先感到的是愤怒，我仍然记得俄罗斯人要来屠杀我们的情景" ，阿布拉姆琴科在俄罗斯吞并克里米亚后，在2014年与女儿一起来到阿根廷。

法新社报道，周六在台北、巴西的库里提巴、纽约和华盛顿也都出现了类似的反战抗议活动。