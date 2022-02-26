俄乌战争下, 多国爱乐乐团对俄著名指挥家下“最后通牒”, 伦敦取消莫斯科大剧院演出

俄乌战争

今年68岁的著名俄罗斯指挥家瓦列里-捷吉耶夫自2015-2016年度以来一直担任慕尼黑爱乐乐团的首席指挥。 他还是鹿特丹爱乐乐团1995年至2008年间的首席客座指挥，该乐团从1996年开始，每年举办以他名字命名的捷吉耶夫音乐节。捷吉耶夫同时也是俄罗斯著名的马林斯基剧院和白夜音乐节的音乐总监。他与普京关系密切，曾在2014年支持俄罗斯吞并克里米亚。

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2月25日，慕尼黑和鹿特丹两城均向捷吉耶夫发出警告，要求他尽快公开表示不支持俄罗斯对乌克兰的入侵，否则捷吉耶夫的相关音乐活动将被叫停。

慕尼黑市长赖特表示，将会解除捷吉耶夫的慕尼黑爱乐乐团首席指挥的地位，除非他在下周一之前，公开表示他不支持俄罗斯入侵乌克兰。赖特称，“已经向捷吉耶夫表明了立场，要求他毫不含糊地于俄罗斯入侵乌克兰的战争保持距离，尤其是普京袭击的城市基辅，是慕尼黑的友好城市。如果捷吉耶夫到下周一仍然不发表公开声明，那么他兼顾会继续担任慕尼黑的首席指挥”。

鹿特丹爱乐乐团表示，捷吉耶夫如果继续支持俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的话，他们将放弃今年9月的鹿特丹捷吉耶夫音乐节。鹿特丹爱乐乐团在一份声明中说，“如果捷杰耶夫没有公开与普京总统在乌克兰的行动保持距离，我们将被迫取消他举办的所有音乐会，包括将于9月举行的捷杰耶夫音乐节”。

维也纳爱乐乐团于美国巡演的中途，也已停止让捷吉耶夫继续担任指挥。

米兰的斯卡拉歌剧院也在周四致信捷吉耶夫，要求他发表明确声明，支持和平解决乌克兰问题，否则他将不被允许返回完成柴可夫斯基“黑桃皇后”的演出。

卡内基音乐厅也表示，鉴于“新冠大流行和近期国际大事”，正在取消由捷吉耶夫领导的马林斯基管弦乐团今年5月的两场演出，并补充说卡内基音乐厅不会重新为捷吉耶夫安排演出时间。

与此同时，英国皇家歌剧院周五宣布，取消莫斯科大剧院前往伦敦进行芭蕾舞演出的计划。皇家歌剧院在一份声明中指出：“莫斯科大剧院芭蕾舞团夏季演出季已进入最后的规划阶段，但不幸的是，在目前的情况下，演出季无法继续进行”。

另一位69岁的俄罗斯顶级指挥家谢苗-比奇科夫发表声明，批评俄罗斯政府。比奇科夫是捷克爱乐乐团的音乐总监，并于1989-1998年担任巴黎管弦乐团的音乐总监。他于1975年移居美国，自八十年代以来一直居住在欧洲。比奇科夫在声明中指出，“面对邪恶，沉默会成为它的帮凶，最终成为邪恶的同行者。俄罗斯对乌克兰的侵略，给我们带来了这一代人希望永远不会再次发生的事情，那就是战争”。“如果向普京一样，把苏联的解体视为20世纪最大的悲剧，那简直是发狂，因为我们更应该庆幸苏联的解体在没有流血的情况下，让包括俄罗斯在内的许多国家结束了被绑架的岁月”。