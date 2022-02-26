朝鲜官媒：习近平向金正恩表达"新局势"下发展双方友好合作意愿

中朝关系

资料照片- 2019年6月21日金正恩和习近平在朝鲜平壤锦绣山宾馆（朝鲜官方提供）

朝鲜官媒朝中社周六报道，中国国家主席习近平向朝鲜领导人金正恩强调，在 "新局势"下稳定发展中朝关系的重要性，报道未说明何谓所指的 “新局势”。

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据朝中社报道，习近平在给朝鲜领导人金正恩的信息中表示，中国随时可与朝鲜一起在“新局势”下稳定发展双边友好合作关系。

中央社报道提到，习近平这番话是回应金正恩先前对北京冬季奥运会揭幕的贺词和成功闭幕后的口头祝贺。金正恩本周稍早向习近平矢言加强与中国合作，共同“拦阻”美国及其盟友的威胁和敌对政策。

自上世纪50年代的朝鲜战争以来，北京一直是平壤最重要的经济盟友。两国在1961年签署“中朝友好合作互助条约”，中国是朝鲜唯一的大国盟友。

中国对朝双边贸易占朝鲜外贸的90%以上，受国际制裁及朝鲜因新冠关闭边境的影响，朝鲜经济受到严重影响。 联合国人权问题特别报告员托马斯-奥赫亚-金塔纳（Tomas Ojea Quintana）2月份表示，朝鲜针对新冠采取的严厉措施加剧了该国的粮食危机。

这一困难的经济状况并未阻止平壤在今年1月份进行一系列史无前例的导弹发射。

平壤政权还警告说，它可能会重启先前承诺暂停的洲际弹道导弹试射和核试验。

但朝鲜似乎在北京奥运会期间停止了导弹试射，专家分析此举或许是出于对其中国盟友的尊重。

自美国总统拜登2021年1月就职以来，平壤拒绝了华盛顿提出的各种对话建议。而金正恩在12月重申，他的优先要务是使朝鲜的武器装备现代化。一些专家担心，朝鲜可能会利用俄罗斯入侵乌克兰之际，再次进行远程导弹的试射。