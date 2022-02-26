美英法德等国和欧盟领导人联合声明：制裁俄罗斯央行，指定俄银行从SWIFT系统中移除

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欧盟委员会、法国、德国、意大利、英国、加拿大和美国的领导人2月26日晚发布联合声明宣布，将对俄罗斯中央银行实施制裁，并将一些俄罗斯银行从SWIFT国际结算系统中移除，这是自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，西方国家所采取的对俄最为严厉的制裁和经济限制政策。

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这份由美欧多国领导人和欧盟领导人共同发表的联合声明题为：“关于进一步限制性经济措施的联合声明”。

声明表示：“我们，欧盟委员会、法国、德国、意大利、英国、加拿大和美国的领导人谴责普京的选择战争和对乌克兰主权国家和人民的攻击。我们与乌克兰政府和乌克兰人民抵抗俄罗斯入侵的英勇努力站在一起。俄罗斯的战争代表着对第二次世界大战以来普遍存在的基本国际规则和规范的攻击，我们致力于捍卫这些规则和规范。我们将追究俄罗斯的责任，并共同确保这场战争是普京的一次战略失败。”

声明称：“在过去的一周里，在我们的外交努力和集体工作以保卫我们自己的边界并协助乌克兰政府和人民的斗争的同时，我们以及我们在世界各地的其他盟友和伙伴，对关键的俄罗斯机构和银行，以及这场战争的设计师，包括俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，实施了严厉的措施。”

声明称：“随着俄罗斯军队对基辅和其他乌克兰城市发动攻击，我们决心继续对俄罗斯施加代价，进一步将俄罗斯从国际金融体系和我们的经济中孤立出来。我们将在未来几天内实施这些措施。”

声明指出：“具体而言，我们承诺采取以下措施：首先，我们承诺确保将选定的俄罗斯银行从SWIFT系统中移除。这将确保这些银行与国际金融体系脱节，并损害其在全球的运作能力。”

声明补充说：“第二，我们承诺实施限制性措施，防止俄罗斯中央银行以破坏我们制裁影响的方式部署其国际储备。第三，我们承诺对那些为乌克兰战争和俄罗斯政府的有害活动提供便利的人和实体采取行动。具体而言，我们承诺采取措施，限制出售公民身份——即所谓的黄金护照，让与俄罗斯政府有关的富有的俄罗斯人成为我们国家的公民，并获得进入我们的金融系统的机会。”

声明续指：“第四，我们承诺在本周启动一个跨大西洋工作队，该工作队将通过识别和冻结存在于我们管辖范围内的受制裁个人和公司的资产，确保我们的金融制裁得到有效执行。作为这一努力的一部分，我们致力于对更多的俄罗斯官员和接近俄罗斯政府的精英，以及他们的家人和他们的帮手采取制裁和其他金融和执法措施，以识别和冻结他们在我们管辖范围内持有的资产。我们还将与其他国家政府接触，努力发现和阻止不义之财的流动，并使这些人没有能力在世界各地的司法管辖区隐藏其资产。”

声明表示：“最后，我们将加强或协调反对虚假信息和其他形式的混合战争。在这个黑暗的时刻，我们与乌克兰人民站在一起。即使在我们今天宣布的措施之外，我们还准备采取进一步措施，让俄罗斯对其对乌克兰的攻击负责。”