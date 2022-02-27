普京亮“核威慑” 乌克兰实际应受包括中美俄在内的多国核安全保证

乌克兰战争/俄罗斯/核威胁

俄军入侵乌克兰四天后，俄罗斯总统普京周日命令他的军事指挥部将俄罗斯的核威慑力量置于“战斗戒备”状态，以回应他所指的北约成员国的侵略性声明和对莫斯科的经济制裁。普京没有明确核威胁力量所针对的目标，乌克兰外交部长库莱巴指责普京决定将俄罗斯的核威慑力量置于警戒状态，是为了向乌克兰施压，迫使其与莫斯科进行会谈，但基辅不会屈服。

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乌克兰外交部长说，普京宣布俄罗斯核威慑力量进入戒备状态，是为了迫使乌克兰与莫斯科进行谈判，但基辅不会屈服。

面对普京的核威胁，曾经的核大国乌克兰有对策吗？根据乌克兰之前签署的协议文件，该国应该受到多重核保护。

布达佩斯安全备忘录

实际上，苏联解体后，由于苏联在乌克兰遗留大量武器，乌克兰一度成为第三大拥有核武的国家。据记载，1994年12月5日，由美国、俄罗斯和英国分别与乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦在匈牙利首都布达佩斯举行的欧洲安全与合作组织会议上，签署了被称为布达佩斯安全保障备忘录的外交文件，这个非正式的国际条约旨在解决乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦在苏联解体独立后，前苏联遗留下来的核武器问题。乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦于1994年签署核不扩散条约并移交核武器给俄罗斯。

备忘录签署人包括时任美国总统克林顿、英国首相约翰·梅杰、俄罗斯总统叶利钦、乌克兰总统库奇马、白俄罗斯总统卢卡申科和哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫，此备忘录主要关注乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦的无核化，以及“尊重并避免使用武力等方式威胁乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦现有领土的独立和主权”。

备忘录指出，俄罗斯、美国和英国承诺，作为对乌克兰（或白俄罗斯，或哈萨克斯坦）加入《核不扩散条约》和完成向俄罗斯转让其核武库的回报，将：

尊重乌克兰在其现有边界内的独立和主权。

不对乌克兰进行任何武力威胁或使用武力。

避免利用对乌克兰的经济压力来影响其政策。

如果对乌克兰使用核武器，寻求联合国安理会的批准。

不要对乌克兰使用核武器。

如果对这些承诺有疑问，请与其他利益相关者协商。

该备忘录于1994年12月7日由四个签署国正式转交给联合国秘书长，以便转交给联合国大会。

2009年12月4日，即《削减战略武器条约》（START）到期之日，美国和俄罗斯发表了一份联合声明，再次确认与乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦签署的《布达佩斯谅解备忘录》（BMoU）中的安全保证在该日期之后仍然有效。

有评论称，这意味俄军如果侵犯乌克兰，美英本将不会袖手旁观，然而俄罗斯在2014年入侵克里米亚，被认为已经破坏了该备忘录。

中国也承诺向乌克兰提供核安全保证

另外，乌克兰据称也是唯一被中国承诺向其提供核安全保证的国家。

中国官媒新华社2015年12月5日报道， 应中华人民共和国主席习近平邀请，乌克兰总统维克托·亚努科维奇于2013年12月3日至6日对中华人民共和国进行了国事访问。双方签署了进一步深化战略伙伴关系的联合声明。

报道指，当天签署的《中华人民共和国和乌克兰友好合作条约》具有重要意义，标志着中乌关系迈上更高发展水平。联合声明的第二条中明确指出，中方高度评价乌方单方面放弃核武器，以无核武器国家身份加入1968年7月1日签署的《不扩散核武器条约》。中方根据联合国安理会第984号决议和1994年12月4日中国政府关于向乌克兰提供安全保证的声明，承诺无条件不对作为无核武器国家的乌克兰使用或威胁使用核武器，并在乌克兰遭到使用核武器的侵略或受到此种侵略威胁的情况下，向乌克兰提供相应安全保证。