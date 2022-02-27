白俄总统调解下 乌克兰接受在边境地区与俄罗斯谈判

乌克兰战争/谈判

遭到侵略四天后，乌克兰总统府周日表示，已同意与俄罗斯进行会谈，而且会谈将在切尔诺贝利附近与白俄罗斯的边境进行，这是在白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科斡旋调解的结果。之前乌克兰总统府拒绝在白俄罗斯境内与俄罗斯谈判，普京指责乌克兰失去了一次机会。

广告 继续浏览后续

据法新社发自基辅报道，乌克兰总统府在社交网络上说："乌克兰代表团将在乌克兰-白俄罗斯边境，在普里皮亚季河地区与俄罗斯（代表团）会面，不设任何先决条件. “

这个地区在乌克兰一侧最近的城镇是普里皮亚特，自从1986年附近的切尔诺贝利核电站发生事故以来，普里皮亚特已经闻名世界。这个不再有人居住的小镇，近年来已成为一个旅游景点。

克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫说，会议将在白俄罗斯的戈梅利地区举行，但没有提供进一步的细节。这个地区与普里皮亚特地区接壤。

乌克兰总统府没有明确说明会谈的日期，但俄罗斯方面透露会谈将在周日举行。普京之前曾表示，一个俄罗斯代表团已经抵达戈梅利。

普京周四部队开进了乌克兰，并呼吁乌克兰军队推翻基辅政府，但他多次表示，他赞成会谈，条件是在白俄罗斯举行，而白俄罗斯是莫斯科的盟友，也被指是俄罗斯入侵的后方基地。

另一方面，乌克兰政府在此之前一直表示，它愿意在白俄罗斯以外的任何国家进行谈判，因为白俄罗斯显然是站在俄罗斯一边的。

乌克兰总统府周日表示，卢卡申科向乌克兰总统沃洛基米尔-泽伦斯基保证，"在乌克兰代表团抵达、谈判和离开期间，部署在白俄罗斯领土上的俄罗斯飞机、直升机和导弹将留在地面。

乌克兰外交部长库勒巴（Dmytro Kouleba）称，乌克兰人与莫斯科在乌克兰-白俄罗斯边境举行的会谈，是为了 "听一听俄罗斯会说什么"。 他说："我们准备讨论的是如何停止战争和结束对我们领土的占领。”