面对西方制裁 普京下令“核威慑力量”置于战斗戒备状态

俄乌战争/核威胁

俄罗斯总统普京周日命令他的军事指挥部将俄罗斯的核威慑力量置于“战斗戒备”状态，以回应他所说指的北约成员国的侵略性声明和对莫斯科的经济制裁。

广告 继续浏览后续

路透社报道，普京对俄罗斯电视台说："我命令国防部长和参谋长让俄罗斯军队的威慑力量执行特别战斗任务。“

他说："正如你所看到的，不仅西方国家在经济领域对我国采取不友好的措施--我指的是大家都很清楚的非法制裁--而且主要的北约国家的高级官员也在对我国发表侵略性的言论。”

美国驻联合国大使琳达-托马斯-格林菲尔德谴责这种升级是 "完全不可接受的"。她在哥伦比亚广播公司说："我们必须继续以最坚定的态度约束他的行动。

白宫谴责普京“制造威胁”。 白宫发言人普萨基说："这是我们在这场冲突中看到的普京总统的一个重复模式，即制造不存在的威胁，以证明继续侵略是合理的。她补充说：”俄罗斯在任何时候都没有受到北约或乌克兰的威胁......我们将抵制这种做法。我们有能力保护自己。"

针对普京下令“核威慑力量”置于战斗戒备状态，北约秘书长斯托尔滕贝格周日谴责了莫斯科 "不负责任的 "行为。斯托尔滕贝格在CNN上说，这是危险的言辞。 "他们不仅威胁乌克兰，还威胁北约盟国，并要求我们从联盟的东翼撤出所有武装力量。“

法新社报道，俄罗斯国防部称，俄罗斯威慑部队是一组单位，其目的是阻止对俄罗斯的攻击，"包括在涉及使用核武器的战争中"。