乌克兰战争：联大将召开特别紧急会议对谴责俄罗斯入侵表决

乌克兰危机/联合国

联合国大会193个成员国周一召开 "特别紧急会议 "，这些成员国将被要求决定是支持乌克兰的民主和主权还是支持弗拉基米尔-普京决定的战争式入侵。

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这一决定是在俄罗斯上周五否决了谴责莫斯科袭击乌克兰的安理会决议草案之后作出的。中国、印度和阿拉伯联合酋长国投了弃权票，其他11个成员国投了赞成票。

联大会议于国际标准时间15点开始，大会主席阿卜杜拉-沙希德和联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯将发表讲话。预计在演讲结束时将对一项决议进行表决，由于计划的演讲数量众多，预计星期二将继续进行。

法新社报道，坐在这个大会“审判席”上的是俄罗斯，大会主题为 "俄罗斯对乌克兰的无端武装侵略"，法新社获得的这项决议的初步草案由欧洲国家与基辅协调，要"以最强烈的措辞谴责俄罗斯对乌克兰的侵略"。倡议者希望超过100张赞成票，大会没有否决权。

报道称，在安全理事会，非洲和拉丁美洲与美国和欧洲一起谴责俄罗斯的入侵。在大会上，莫斯科的一贯支持者--叙利亚、古巴、中国、印度......预计在投票时，将支持其政策或弃权。

路透社报道，在上周五第一次否决后，俄罗斯对草案文本的立场仍然不明。从入侵开始，俄罗斯就根据《联合国宪章》第51条提出了 "自卫 "的要求。俄罗斯的自卫论遭到了西方和联合国的断然拒绝，它们周一将再次指责俄罗斯违反了《联合国宪章》第二条，该条要求其成员避免以武力威胁或使用武力来解决危机。

据外交官们说，除了对乌克兰的立场外，自1950年以来只有十次的联合国大会特别会议将成为衡量世界发展趋势的晴雨表。近年来，军事或其他方面的专制政权，包括俄罗斯、缅甸、苏丹、马里、布基纳法索、委内瑞拉、尼加拉瓜等国的......势头似乎已经压过全球民主发展进程。

另据法新社报道，俄罗斯对乌克兰的入侵将是本周四人权理事会紧急辩论的主题，基辅在一个广泛的国家联盟的支持下，希望呼吁对莫斯科的侵犯人权行为进行调查。

应莫斯科要求举行辩论的提案被付诸表决，并以29票赞成、包括俄罗斯、中国和古巴在内的5票反对和13票弃权通过。该委员会有47个成员。

在这场紧急辩论中，乌克兰及其支持者希望通过一项决议，谴责入侵行为，并呼吁建立一个联合国机制，调查俄罗斯总统弗拉基米尔-普京的军队涉嫌侵犯人权。