入侵乌克兰： 国际奥委会建议禁止俄罗斯及白俄人参赛

乌克兰危机/体育届制裁俄罗斯

俄罗斯从2月24号开始入侵乌克兰后, 体育界也逐步出台了制裁俄罗斯的措施，国际奥林匹克委员会（IOC）执行委员会周一（2月28号）更是建议禁止俄罗斯人和白俄罗斯人参加体育比赛。

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法新社报道，作为一个极具象征性但强有力的措施，奥委会还撤销了所有俄罗斯高级官员的 "奥林匹克勋章"，俄罗斯总统普京首当其冲。

根据该国际体育机构执行委员会关于该决定的声明，国际奥委会 "建议国际体育联合会和体育赛事的组织者不邀请或不允许俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加国际比赛"。如果 "由于组织或法律原因"，不可能阻止俄罗斯运动员参加，国际奥委会要求不应 "允许他们以俄罗斯或白俄罗斯的名义参赛"。

而对于周五即将在北京开幕的冬季残奥会来说，这个问题尤为紧迫。据该组织称，"在非常极端的情况下，由于组织或法律原因不可能在短期内实施这些措施，国际奥委会执行局允许组织自己寻找可能的途径"，该组织 "特别考虑了即将举行的冬季残奥会"，并 "重申全力支持国际残奥委员会（IPC）和该运动会"。

国际奥委会坚持其不在俄罗斯本土举行任何比赛的建议。另外，国际奥委会打破了其要求运动员保持中立的传统，欢迎 "运动员、体育官员和全球奥林匹克社区成员发出的许多和平呼吁。国际奥委会表示特别欣赏并支持俄罗斯运动员对和平的呼吁。

体育界的另一个热门话题是世界杯预选赛：波兰、瑞典和捷克等俄罗斯队的潜在对手都表示不打算踢预选赛，即使他们的对手按照国际足联的提议，不以自己国家的名义比赛。据法新社引述知情人士报道，国际足联正在 "深入讨论 "将俄罗斯排除在世界杯之外。