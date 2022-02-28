新冠肺炎病毒全球新统计：4.33亿感染

新冠病毒/世界染疫统计

根据法新社今天周一中午的统计报道，自2019年12月底以来，在超过4.33亿的确诊感染者中，新冠肺炎病毒大流行病已在全球范围内造成至少5,945,445人死亡。此统计根据收集官方报告数据，实际数据可能更多。

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法新社今天引述欧盟委员会的一份新报告说，一些国家在减少新冠病毒大流行病感染者人数的努力方面取得了进展，包括在美国、加拿大、英国。但全球在交通方面，如火车和飞机旅行，仍然采取强制性的限制措施，也需要有通行证。

据消息称，菲律宾取消了大部分限制。在感染率急剧下降和接种人数增加之后，菲律宾政府宣布将于3月在首都马尼拉和其他38个地区取消大部分与新冠肺炎有关的限制。当这个拥有1300万人口的城市在3月1日被置于最低警报级别时，企业、政府机构和公共交通将被允许满负荷恢复正常运转。

在香港，据当局周一宣布，香港可能会像中国一样对冠状病毒实施严格的遏制政策，规定人们有义务呆在家里，因为香港显示医院里的尸体因停尸房满负荷而积压。

两年来，香港严格的 "零Covid "政策在很大程度上控制了冠状病毒，但高度传染性的Omicron变体也暴露了香港卫生系统的缺陷和对大规模流行病缺乏准备。在过去的两个月里，香港记录了19万3千个病例和636例死亡，而在大流行病的早期，只有12000个染疫病例和205例死亡。

新西兰正在逐步重新开放边境。周一，由于新冠病毒大流行病而滞留在海外的新西兰人满含眼泪回到家中与亲人拥抱，因为该国开始取消一些边境疫情限制，这些限制遭指是世界上最严格的限制之一。

据法新社28日周一中午的报道，自2019年12月底以来，在超过4.33亿的确诊感染者中，该新冠病毒大流行病已在全球范围内正式造成至少5,945,445人死亡。

美国是死亡人数最多的国家（948,397），多于巴西（649,134）和印度（513,843）。

据世界卫生组织（WHO）估计，考虑到与新冠肺炎病毒直接和间接相关的死亡率，对新冠肺炎病毒大流行病的死亡人数统计，有可能比官方确定的数字高两到三倍。