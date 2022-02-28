日本寻求东盟国家支持乌克兰 新加坡将对俄制裁和限制

亚洲/乌克兰/俄罗斯

日本政府2月28日就围绕俄罗斯全面入侵乌克兰的联合国大会紧急特别会议，加强了向东南亚等各国寻求支持。据悉，日本有意携手七国集团（G7），扩大国际社会上对乌克兰的支持。新加坡政府当天通过声明表示，鉴于俄罗斯对乌克兰战事前所未有的严重性，以及俄罗斯对一项安理会决议草案意料之中的投票否决，新加坡计划与其他国家协同行动，对俄罗斯实施制裁和限制。

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据共同社报导，日本首相岸田文雄在周一与乌克兰总统泽连斯基进行了约10分钟的电话会谈。因俄军进攻乌克兰，岸田文雄表示考虑向该国提供约1亿美元的紧急人道主义援助。会谈后，岸田在官邸对媒体表示“进一步巩固了连带意识”，他还透露称，计划使对回国感到担心的乌克兰人可以延长在留期限。

岸田文雄谈到：“（乌克兰）总统处于非常困难的状况，是在甚至面临人身危险情况下的电话会谈。感受到了他的认真姿态。”泽连斯基在推特上写道：“与日本首相岸田谈话。感谢对乌克兰反击侵略的大力支持。日本在已经批准的1亿美元援助的基础上再拨1亿美元，完全支持对俄罗斯的严厉制裁。谢谢你! 一个真正的全球反战联盟起作用了。”

报导指，日本政府当天还就围绕俄罗斯进攻乌克兰的联合国大会紧急特别会议，加强了向东南亚等各国寻求支持。日本有意携手七国集团（G7），扩大国际社会上对乌克兰的支持。此外还加紧协调对俄罗斯和成为进攻据点之一的白俄罗斯发动制裁。

日本外务大臣林芳正28日在外务省与东盟国家的驻日大使等会面，寻求支持决议。日本外务省官员称，“为了让更多国家团结，向与日本关系亲近的国家进行了呼吁”。据了解，日方将加入把俄罗斯部分银行排除在SWIFT国际结算系统之外的制裁。岸田文雄在国会参院预算委员会会议上，认为可预见对日本企业和国民生活等造成影响，称“将逐个细致地思考如何应对，为尽量抑制出力”。他还表态会关注俄乌的停火谈判。

值得一提的是，新加坡外交部长维文28日在国会针对乌克兰战事发表部长声明时说，将对可直接在乌克兰用作武器伤害或征服乌克兰人的物品实施出口管制。同时，新加坡也会禁止一些与俄罗斯相关的俄罗斯银行和金融交易。

维文表示，具体措施正在拟定中，很快会公布。维文强调：“新加坡继续珍惜与俄罗斯和俄罗斯人的友好关系，但我国不能接受这种侵犯另一个主权国家的主权和领土完整的行为。新加坡会继续和亚细安及国际伙伴合作，对俄罗斯的入侵行为采取强硬立场，并呼吁结束暴力和流血冲突，缓解紧张局势。”新加坡航空公司周一还宣布，即日起暂停所有往返樟宜机场和俄罗斯莫斯科的航班。

同样在亚洲，韩国外交部28日宣布，将加强出口许可审查，停止对俄罗斯出口战略物资。据韩联社报导，对于半导体、信息通信、传感器、激光、海洋、航空航天等57个非战略物资品目，有关部门将尽早敲定可采取的措施。由于美国这些品目适用“外国直接产品规则”（FDPR），韩国企业也可能受到该规则的直接影响。

韩国外交部表示，政府将参与国际社会将俄罗斯驱逐出SWIFT国际结算系统的行动，具体方案将经过有关部门协商决定。据了解，韩方还决定向遭到俄罗斯入侵的乌克兰政府、民众及难民紧急提供1000万美元的人道援助。