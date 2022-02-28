欧盟外务事务高级代表博雷利称如果在白俄罗斯部署核武器这将是非常危险的

白俄罗斯/核武

欧盟委员会副主席、欧盟外务事务高级代表博雷利2月28日就白俄罗斯周日公投批准在新宪法中删除了该国无核地位的条款一事表示，如果在白俄罗斯部署核武器这将是非常危险的。

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白俄罗斯周日举行宪法修改公投，65.16%的公民投票支持修改宪法，该决定获得通过。新宪法将赋予卢卡申科成立的白俄罗斯全国人民大会权力，并将在总统卸任后给予其终身免于起诉的权利。路透社指出，西方国家已表示不会承认公投的结果。公投在几个城市引发了反战抗议。人权活动人士称，至少有290人被拘留。

卢卡申科周日在一个投票站发表讲话称，他可以要求俄罗斯向白俄罗斯归还核武器。卢卡申科说，“如果你们(西方)将核武器运送到到波兰或立陶宛，运送到我们的边境，那么我可能去找普京，让他无条件归还我给出的核武器。”对此欧盟高级外务代表博雷利周一指出，如果允许在白俄罗斯部署俄罗斯核武器，这将是非常危险的。

博雷利还表示，关于是否接受乌克兰加入欧盟不在当前的议程之列，欧盟国家应该向乌克兰提供更多大口径武器和反坦克装备用于防御。他称，乌克兰还没有正式提交加入欧盟的申请。欧盟委员会主席冯德莱恩周日已经明确表示支持乌克兰加入欧盟。冯德莱恩表示，"归根结底，他们属于欧洲。他们是我们中的一员，我们希望他们加入到我们中来。"

欧盟2月27日宣布，计划采取史无前例的行动，提供资金为乌克兰购买武器。欧盟的武器购买计划将使用上百万欧元，帮助乌克兰的武装力量购买防空系统、反坦克武器、弹药及其他军事装备。计划也将提供燃料、保护装备、头盔和急救装备等。欧盟委员会主席冯德莱恩称，“这是历史上首次，欧盟将提供资金购买武器和其他装备，并将它们运送至一个正在被攻击的国家。”