联合国大会默哀一分钟：敦促侵略乌克兰战火即刻停

联合国大会/乌克兰/俄罗斯

28日周一，由193个成员组成的联合国大会在大会主席阿卜杜拉-沙希德的倡议下，在联合国罕见的 "紧急特别会议 "开幕时，为俄罗斯入侵乌克兰的受害者默哀一分钟。

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据法新社说，联合国大会主席阿卜杜拉-沙希德这位马尔代夫的前外交部长，现在以联合国大会主席的职位名义呼吁 "结束战争暴力"。同样，联合国秘书长古特雷斯也强调，"乌克兰的战争必须停止"。

据古特雷斯说，“俄罗斯军队在乌克兰全国各地肆虐，从空中、陆地和海上进攻。现在必须停止。够了，够了！” 古特雷斯说：俄罗斯士兵们必须回到他们的营房。“ 古特雷斯还说，"领导人必须向和平迈进。平民必须得到保护！" 这位联合国负责人还强调，核武器的威胁没有道理。

据古特雷斯说，”现在武器在说话，但对话的道路必须始终保持开放。“ 古特雷斯说：”进行真诚的谈判并和平解决所有问题，永远不会太晚。

法新社说，有100多位发言者将在大会上发言，这是40年来第一次举行这样的会议，预计会议将到星期二时都在继续进行，然后将欧洲支持的呼吁停止敌对行动的决议付诸表决，那可能是在星期三。

据法新社获得的最初文本说，"以最强烈的措辞谴责俄罗斯对乌克兰的侵略"。

据一位外交人士称，欧洲在周日授权向乌克兰供应武器，包括 "保加利亚的米格战斗机"。该报道称，欧盟或从而间接参与了这场冲突，预计欧洲将在大会会议上与北美国家一起谴责俄罗斯。

据外交官称，预计大量非洲和南美国家也将发言反对俄罗斯入侵乌克兰，联合国上据称希望有超过100张 "赞成 "票，来通过谴责案。此前，联合国紧急特别会议在2014年俄罗斯吞并克里米亚之后被促进召开时获得了这么多的赞成票加以谴责。

法新社引述一位不愿透露姓名的外交人士说，谈判在两种对立立场之间复杂进行。一些人强调，谴责议案必须非常严厉明确谴责，反正联合国大会根本不存在否决这一议案。但其他人认为，为能获得尽可能多的支持票数，以显示俄罗斯受到了孤立，议案文字应该和颜悦色一些。