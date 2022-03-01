【视频】俄外长在裁军会议上视频发言时 遭众多国家大使退场抵制

俄罗斯，乌俄战争，裁军，抵制

3月1日在日内瓦举行的国际裁军谈判会议上，当开始播放俄罗斯外长拉夫罗夫的发言视频时，包括西方国家等许多国家的外交官纷纷离开会场，以示声援基辅、抗议莫斯科入侵乌克兰。

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法新社报道，这些外交官看起来是在拉夫罗夫的视频讲话开始时离开会场的。只有少数国家的代表留在会场，包括也门、阿尔及利亚、委内瑞拉、叙利亚和突尼斯。

俄罗斯外长在3月1日裁军会议上视频发言时 遭众多国家大使退场抵制 REUTERS - POOL REUTERS - POOL

拉夫罗夫的发言视频是预先录制的。他本应亲自来日内瓦，但他在周一取消了行程，原因是由于"反俄制裁"，他被禁止飞越欧盟。

离场的外交官随后在会场外热烈鼓掌，欢迎这一抵制行动。

法国参加裁军谈判会议的大使Yann Hwang说："向我们的乌克兰朋友展示一个团结的姿态，这很重要。“

裁军谈判会议国际社会唯一的多边裁军谈判论坛，它成立于1979年，不属于联合国组织，但联合国日内瓦办事处总干事担任裁军谈判会议的秘书长。会议地点是位于日内瓦的联合国总部。

乌克兰外交部长库莱巴星期二也在裁军谈判会议上发言。他在一段视频讲话中谴责了俄罗斯在乌克兰犯下的 "战争罪行"。呼吁召开有关俄罗斯入侵乌克兰的紧急全体会议。他说， "俄罗斯的侵略是一种全球威胁。因此，对这种威胁的反应必须是全球性的，"。