国际奥委会敦促全球体育全逐俄罗斯 北京伤残奥运会如何表态引关注

乌克兰/俄罗斯/体育

俄罗斯入侵乌克兰，以编造理由宣称对乌克兰施行“特种军事行动”，近一个星期的战事胶着，普京实际对乌克兰开打全面战争，轰炸所及，乌克兰各地民事设施，医院学校，妇孺儿童均成为攻击杀戮对象。罪恶昭昭，国际体育界罕见大动作，全球抵制俄罗斯，将俄罗斯驱逐出任何赛场。国际奥委会甚至要求属下所有体育国际单项联合会，驱逐俄罗斯。在职业赛场，举办国，各俱乐部，以及运动员，都纷纷拒绝与俄罗斯运动员交手。媒体称俄罗斯体育沦为“贱民“下场。

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据法新社今天报道称，俄罗斯现被排除在2022年世界杯之外了，国际奥委会还建议禁止俄罗斯运动员参加所有比赛并终止所有与俄罗斯相关赞助合同。距离北京伤残人冬季奥运会开幕几天前，俄罗斯对乌克兰入侵带来的全球体育惩罚与制裁后果非常严重。

俄罗斯被排除在2022年世界杯之外。俄罗斯在2018年主办了上一届世界杯，周一被国际足球联合会驱逐出2022年卡塔尔世界杯（11月21日至12月18日）之外。

由国际足联和欧足联联合宣布，暂停俄罗斯国家队和俱乐部的所有比赛，"直到有进一步通知"。

原本应在3月底与俄罗斯进行世界杯附加赛的波兰已经宣布拒绝参加比赛，瑞典和捷克也宣布拒绝比赛，上述国家是俄罗斯队在下一轮比赛中的可能对手。目前还不清楚此类决定是否导致波兰直接获得参加附加赛的资格，国际足联称将作专项讨论。

欧足联执行委员会也将很快开会，决定俄罗斯队是否也被排除在外定于7月在英国举行的女子欧洲杯赛。

国际奥委会立场显现近年所罕见强硬立场，建议全面禁止。国际奥林匹克委员会（IOC）周一建议禁止俄罗斯人和白俄罗斯人参加体育比赛，这一建议得到了美国奥林匹克和残疾人奥林匹克委员会的支持。在一份声明中，国际奥委会执行委员会 "建议国际体育联合会和体育赛事的组织者不要邀请或允许俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加国际比赛。

国际奥委会属下的各单项联合会相继表态驱逐俄罗斯。

不过，鉴于中国举办冬季奥运会，几天后开幕的冬奥伤残人运动会如何处置俄罗斯以及国际奥委会建议，局面引人关注。中国拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰，强调理解俄罗斯合理安全担忧，并且公开支持与俄罗斯的贸易等合作交往。中国也称制裁没有用，是非法的。

国际排球联合会周二宣布撤回俄罗斯对2022年世界排球锦标赛的举办权，该锦标赛按计划应于8月和9月在俄罗斯举行。

波兰和法国分别是世界冠军和奥运会冠军，它们甚至在作出决定之前就已经警告说，如果继续进行比赛，它们将拒绝前往比赛。

法新社说，俄罗斯体育沦落为“贱民”下场。

在滑雪、冬季两项、冰球，以及橄榄球、拳击和游泳项目方面：许多国家和国际联合会也宣布了采取针对俄罗斯、有时也包括针对白俄罗斯运动员的强硬措施。其中，瑞典和挪威滑雪协会在3月份宣布，他们的领土上不欢迎俄罗斯运动员，英国当局警告说，俄罗斯和白俄罗斯国家队是不受欢迎的人。

所有俄罗斯和白俄罗斯的球队也被国际曲棍球联合会禁赛，该联合会剥夺了俄罗斯人参加2022年芬兰世界杯的资格。俄罗斯并被世界橄榄球协会禁赛。俄罗斯原本希望获得2023年法国世界杯资格，现在面临遭到驱逐。

周二，国际滑冰联盟（ISU）宣布，俄罗斯或白俄罗斯的滑冰运动员 "将不被允许参加 "该联合会属下以及所组织的赛事活动。

有三家俄罗斯俱乐部参加欧洲联赛的篮球赛事也被暂停。

国际滑雪联合会已经取消了在俄罗斯举行的所有比赛。世界羽毛球联合会、游泳联合会（已经决定取消了8月在喀山举行的青少年世界锦标赛）也是如此。世界四大拳击联合会警告说，他们不会再允许在俄罗斯举行任何比赛。

俄罗斯和白俄罗斯的国旗和国歌也已被国际冬季两项和羽毛球联合会禁止。

据法新社说，体育抵制以及制裁俄罗斯涉及广告与赞助经济金融。欧足联就决定与俄罗斯天然气工业股份公司决裂。显而易见，俄罗斯对乌克兰的入侵对赞助交易产生了影响。今天周二，阿迪达斯暂停了与俄罗斯足球协会的合作。前一天，欧足联中断了与俄罗斯能源巨头Gazprom的合作关系，后者是欧足联自2012年以来的主要赞助商之一，而且中断合作是"立即生效"。据媒体说，这份合同的价值估计为每年4000万欧元，涵盖了欧洲冠军联赛、欧足联组织的国际比赛以及将在德国举行的2024年欧洲杯赛的赛事。

同样由俄罗斯天然气工业股份公司赞助的德国沙尔克04俱乐部已经宣布终止合同，而曼联则决定中断与俄罗斯航空公司的赞助合作。

据该报道，索契是俄罗斯体育软实力的象征：除了主办2014年冬季奥运会，它也是俄罗斯一级方程式大奖赛的举办地。但本赛季的情况不会是这样了：比赛的发起人，即一级方程式，已经取消了在索契的比赛。

美国哈斯车队也对其与俄罗斯赞助商Uralkali的合作关系提出了质疑。而原本要驾驶两辆汽车中的一辆的乌拉尔卡利公司高管的儿子尼基塔-马泽平的未来前途似乎也成了疑问。

俄罗斯寡头罗曼-阿布拉莫维奇在过去15年里一直是英超联赛的重要人物，他宣布将把伦敦俱乐部的管理权委托给切尔西慈善基金会的受托人，此举尚不明确。另一个敏感案例是俄罗斯亿万富翁迪米特里-雷波洛夫列夫拥有的摩纳哥队。摩纳哥俱乐部在这个问题上非常谨慎。

一些乌克兰网球运动员向国际网球组织WTA施加压力，要求该组织作出反应。周二将在蒙特雷与俄罗斯选手阿纳斯塔西娅-波塔波娃比赛的埃琳娜-斯维托丽娜宣布，只要俄罗斯或白俄罗斯的对手不以 "中立 "运动员的身份参加比赛，她将不会与他们比赛。