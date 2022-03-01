韩媒发社论谴责韩国政界嘲笑乌克兰总统 称应重新思考韩国的国格

韩国/乌克兰/俄罗斯

据朝鲜日报今天发布社论，批评“嘲笑乌克兰总统，对俄制裁不积极”饱受指摘的韩国。

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朝鲜日报社论称，韩国共同民主党候选人李在明和韩国执政党政客意指“俄罗斯进攻是乌克兰总统泽连斯基自找的”的言论引发争议。在电视讨论上，李在明称：“6个月的新手政客当选乌克兰总统，公开宣布要加入北约，刺激了俄罗斯，继而引发冲突。”民主党共同选举对策委员长朴用镇议员称其为“因为一时受欢迎而成为总统的喜剧演员”，前法务部长秋美爱称：“因为选错总统，导致战争爆发。”居住在乌克兰的网友在英美网络社区发帖称：“韩国执政党总统候选人称，‘乌克兰总统刺激俄罗斯引发战争’”，各国网友纷纷表示：“难道日本侵略韩国是韩国的错吗？”对李在明的言论提出质疑。

MBC电视台的YouTube频道MBIG在题为《乌克兰总统，危机的领导力》的视频中称：“泽连斯基是零从政经历的喜剧演员出身”，“由于乌克兰爆发战争，他业务选手般的政治生涯正受到谴责。”在韩活动的乌克兰模特称MBC是“傲慢的媒体”，并表示：“你们是觉得支持泽连斯基并把票投给他的72%乌克兰民众是傻子吗？”

据该社论，美国专家称，韩国作为曾经的侵略受害者，受到过大规模的援助，却在对俄制裁上采取消极立场，对此提出了谴责。韩国是美国同盟国中，唯一保留对俄制裁，在俄罗斯即将全面进攻时才表明制裁意向，并止步于独立制裁的国家。曾任美国国务院负责核不扩散事务的助理国务卿马克·菲茨帕特里克指责称：“韩国谨小慎微、不冷不热的处理方式让人感到惭愧和羞耻”，“韩国曾经是侵略的严重受害者，也受到过大规模的援助。”美国外交关系委员会美韩政策项目主任斯科特·斯奈德也表示：“韩国已经到了真正不应退缩的时候。”

该社论说，国际社会对俄罗斯的侵略感到愤怒，并对冒着生命危险抵抗的乌克兰国民表示支持和鼓励。泽连斯基拒绝了美国的避难建议，留在基辅指挥国家抗战，让人们对他的领导力有了新的认识。而韩国的执政势力将乌克兰的悲剧用于谴责在野党总统候选人的政治目的，不知国际社会将如何看待此事？韩国曾在国际社会的帮助下战胜朝鲜的进攻，如今却对相同处境的乌克兰熟视无睹，这样的态度又会得到怎样的评价？在乌克兰事态中，我们不得不重新思考一下韩国的国格。