乌克兰战争致世界格局大洗牌：俄遭空前孤立 欧盟北约空前觉醒 中立选边 核议滑上口边

乌克兰/欧洲/俄罗斯

俄罗斯对乌克兰的入侵使国际舞台上的牌局被重新洗牌，俄罗斯比以往任何时候都更加孤立，西方国家加紧了对俄罗斯的抵制制裁，核威胁再次出现。

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据法新社今天发表报道评论称，俄罗斯对乌克兰的入侵使国际舞台上的牌被重新洗牌，俄罗斯比以往任何时候都更加孤立，沦为 "弃儿 "国家。

莫斯科的侵略进攻标志着一个全球转折点。据风险分析公司欧亚集团的阿里-怀恩说，首先，它 "粉碎了冷战后欧洲可以免于一场重大战争的希望。"欧洲和美国以及联合国秘书长古特雷斯一致谴责俄罗斯公然违反第二次世界大战后建立的国际体系核心原则的行为。最重要的是，世界对此反应正如西方领导人承诺的那样 "大规模 "和 "迅速"。

从金融系统到寡头再到普京总统，通过名副其实的欧洲空中封锁和被排除在主要体育比赛之外，一场前所未有的制裁大潮已经落在俄罗斯身上。

据美国康奈尔大学教授萨拉-克雷普斯警告说："在未来，俄罗斯将成为一个弃儿，很难想象它将如何在国际交往中恢复正常的模样。

乌克兰战争让北约从 "脑死亡 "中苏醒过来。法国总统马克龙曾在2019年底宣布大西洋联盟的 "脑死亡"，该军事联盟还曾被特朗普言行引发争议。当拜登来到白宫时，他安慰北约，同时试图调整北约的方向，使北约参与与中国的竞争拉锯战。这些在那些认为这不是北约存在理由的国家中激起了新的紧张。

诞生于冷战初期的跨大西洋联盟初衷是为了将欧洲置于美国的核保护伞之下以对抗苏联，现在北约正通过站在莫斯科面前再次找到存在的理由，甚至也找到最名正言顺的敌人。在风险分析公司欧亚集团的阿里-怀恩看来，"俄罗斯的入侵强化了北约地位，并凝固了跨大西洋的结盟"，当然这还不能保证这种新的凝聚力能否成为共同对抗俄罗斯的长期共识。

乌克兰战争加速推进欧洲防务。法新社说，正如让-莫内在其回忆录中写道："欧洲将在危机中产生，它将是为这些危机带来的解决方案的总和"。这位欧洲建设元勋的格言再次得到了印证。为了加快巴黎所期望的、但长期处于停滞状态的欧洲防务，欧盟27个成员国已决定共同拿出5亿欧元用于为乌克兰购买武器。这个决定是一个惊喜，因为它同欧盟传统的分歧拖延行为形成鲜明对比。

最引人注目的举动是在柏林做出的：德国打破了墨守成规，决定向基辅提供杀伤武器。而瑞典和芬兰也做出相同的决定。德国总理肖尔茨在宣布这一突破的同时，还宣布了另一个耸人听闻的消息，即大幅增加军费开支，使德国军队现代化，就预算而言，德国军队在北约长期是一个坏学生，而且在这方面经常成为美国批评的对象。

乌克兰战争让中立国选边不再中立。瑞士联邦主席伊格纳西奥-卡西斯（Ignazio Cassis）证明一个重大的改变：瑞士，这个国际银行中心，但也是一个中立的国家，仅仅在几天前还主办了美国和俄罗斯外交官之间紧张的面对面会议，现在居然选择赞同欧盟对莫斯科的严厉的经济制裁的 "全部"条款内容。

而且瑞士这种对不结盟地位的背离并不是唯一的。芬兰和瑞典现在从未如此接近申请加入北约。

据美国康奈尔大学教授萨拉-克雷普斯还指出，"像日本、韩国、澳大利亚和新加坡这样的国家已经联合起来反对侵略威胁。"

不过，其他国家，如印度和阿拉伯联合酋长国，尽管有美国的外交压力，但却仍然没有加入公然谴责俄罗斯侵略的国际声音。

法新社提及中国的尴尬。

该报道称，俄罗斯也有盟友，比如马杜罗的委内瑞拉。还有中国，中国国家主席习近平在俄罗斯进攻乌克兰前不久曾向普京表示支持。

但北京的立场现在正受到审视，国际特别是要知道中国能够在多大程度上补救西方制裁对俄罗斯的打击和影响。

然而，尽管中国没有谴责俄罗斯侵略乌克兰，中国却一直很谨慎，在联合国安理会谴责俄罗斯的侵略时，中国选择了弃权而非否决，中国还呼吁谈判，并对乌克兰的战争表示 "深深的遗憾"。

据阿里-怀恩认为，中国当局正处于尴尬境地。据他说："冲突持续的时间越长、越血腥，中国就越难在支持俄罗斯的要求和进一步对北约扩大谴责之间取得平衡。

法新社警告，乌克兰战争让原子武器议题少了些许禁忌。俄罗斯总统普京在刚刚过去的周日在镜头前下令，要俄罗斯军队的威慑力量进入警戒，俄罗斯的威慑力量包括巨大的核武库。

据萨拉-克雷普斯说："俄罗斯领导人几乎毫无遮掩地提到了他们的核武库，希望能劝阻西方国家加强乌克兰的防御。问题在于，这让几十年来严格的核禁忌被荡涤"。