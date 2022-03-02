德国第一炮“轰”国际残奥委员会接纳俄罗斯和白俄罗斯参加北京残冬奥 称震惊

北京冬季残奥会/德国/俄罗斯

德国奥委会和残奥委会今天对国际残奥委员会（IPC）决定接纳俄罗斯和白俄罗斯运动员参加北京残奥会表示震惊。北京残奥会本星期五在北京开幕。此前国际奥委会建议下属机构及所有体育联合会将俄罗斯驱逐出各个赛场。

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据法新社今天发自柏林报道称，德国残疾人体育联合会主席弗里德里希姆-尤利乌斯-贝赫说："俄罗斯与白俄罗斯这两个国家代表团没有被排除在北京残奥会外，这是不可理解的。"他遗憾地表示，“我们对没有拿出力量与勇气超越规则，站在人道一边感到遗憾。”

据德国残疾人体育联合会主席弗里德里希姆-尤利乌斯-贝赫说，“我们按照规则讨论，而在乌克兰，俄罗斯杀人没有任何规则。国际残奥委员会这一决定发出了一个完全错误的信号。"

来自德国奥委会的体育同行托马斯-魏克特也持同样的观点："与我们的残奥会联合会一致，我们认为国际残奥会的决定是错误的，" 他说，让俄罗斯人和白俄罗斯人参加，把他们改名为 "中立运动员"，"破坏了制裁的意图和目的"。

残奥会代表团团长卡尔-奎德在北京说：”对我来说，最痛苦的事情是听到帕森斯（国际残奥会主席安德鲁-帕森斯）宣布这一决定时，我们旁边的俄罗斯馆里爆发出的喜悦。“

奎德感叹道，"不可理解的是，国际残奥委员会IPC会做出与大多数体育界人士不同的决定。"

目前还没有消息报告东道主中国官方的解释，中国时常以不要把体育政治化为理由加以批评与拒绝。中国拒绝批评俄罗斯侵略乌克兰，并指西方单边制裁俄罗斯是非法的。