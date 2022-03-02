日首相：最快本周内启动对白俄罗斯制裁 对乌提供人道主义援助并接收难民

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日本首相岸田文雄3月2日在国会参院预算委员会会议上表示，最快将在本周内实施对白俄罗斯总统卢卡申科等个人和实体的制裁以及出口管制措施。他还在周三晚间告诉媒体说，日本将向乌克兰提供人道主义援助并接收乌克兰难民。

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据共同社报导，岸田文雄在会议上的发言中重申很显然白俄罗斯参与了俄罗斯入侵乌克兰。

围绕俄罗斯对乌克兰的侵略，岸田文雄表示，这是凭借实力单方面改变现状的尝试，“显然违反了国际法，绝不容许，予以严厉谴责”。他强调：“我国将坚决采取行动，以表明这一立场。”

报导指，岸田文雄还向日本国民寻求理解对俄制裁，解释称“无法避免影响也将波及日本企业，但将竭力尽量减轻对国民的影响”。他表示，将劝说产油国抑制油价高企。

此外，岸田文雄建议，禁止俄罗斯飞机在日本领空飞行的措施“必须考虑与国际社会合作的适当措施”。日本政府2日宣布，日本驻乌克兰首都基辅大使馆将暂时关闭。日本外务大臣林芳正解释称：“俄罗斯的侵略扩大，基辅局势迅速紧张”。

岸田文雄在与波兰和德国领导人就乌克兰局势进行了一系列电话会谈后还向媒体表示，“我们将继续在日本接收从乌克兰撤离到第三国的人员，以便在国际社会的一个重要方面进一步表明与乌克兰人民的团结。”

据悉，日本政府已宣布促进接收从乌克兰撤离到日本的难民的政策。岸田文雄补充说：“首先，我们设想接收在日本有亲戚或熟人的人，但我们将超越这一点，从人道主义角度作出回应。 我们将继续加强与国际社会，包括七国集团的合作，以便为乌克兰提供强有力的支持。”

关于接收的时间，岸田文雄谈到：“我们希望尽快协调实际事宜。我没有听说已经做出任何具体安排，但乌克兰的局势很紧张，我们每天都看到越来越多的难民，所以我国希望尽快推进程序，以应对这种情况。”