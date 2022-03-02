美国要求再驱逐联合国一俄罗斯间谍雇员

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美国启动程序，要求一名任职于联合国的俄罗斯情报人员离开，美国指控此人滥用在美居留特权。此前美国下令驱逐12名俄罗斯驻联合国人员，美国指控他们从事间谍活动。俄罗斯扬言对等报复。

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怀疑替俄罗斯搜情报，美国要求联合国驱逐秘书处一名俄罗斯雇员。据法新社报道称，美国下令驱逐12名俄罗斯驻联合国人员后，美国驻联合国代表团称，美方要求联合国驱逐一名据称担任「俄罗斯情报人员」的雇员。

美国此前表示，要将12名俄罗斯驻联合国代表团人员驱离美国，理由是他们从事间谍活动，不利美国国家安全。美国发言人今天说，美国「启动程序，要求一名任职于联合国的俄罗斯情报人员离开，此人滥用在美居留特权」。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）证实此事，但拒绝进一步评论，包括这人的性别、是否受雇于联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）位于曼哈顿的办公室。杜雅里克表示：「基于尊重个人隐私，及此事的敏感性，我不会进一步评论。」他称此人是秘书处的一名职员。

据路透社消息，杜雅里克说，让这项决定有点让人难以理解的是，这名职员本就预定3月14日结束任期。

俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）1日表示，12名外交官已被下令在3月7日之前离开美国。他批评美国此举是「敌意行为」，并说俄罗斯将有回应，因为这是外交惯例。