联大决议谴责俄罗斯侵略乌克兰 要求无条件撤军

谴责俄罗斯

联合国大会2日以压倒性票数通过决议，谴责俄罗斯侵略乌克兰，要求莫斯科无条件撤军。这项决议没有法律约束力，曾宣称中俄合作“没有禁区”的中国在表决中弃权。

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在美国主导下，联合国安全理事会上周要求193个会员国就乌克兰局势召开紧急特别会议，为40年来首见。历经近3天发言，141国支持谴责俄罗斯侵略乌克兰，俄国、白俄罗斯、朝鲜等5国投下反对票，中国、印度、伊朗等35国选择弃权。

表决结果显示在联合国总部大会堂萤幕时，在场代表纷纷起立鼓掌。

俄罗斯上周大举入侵乌克兰后遭顽强抵抗，未能迅速拿下乌克兰首都基辅等重要据点，如今加强攻势，乌克兰难民危机加剧。联大“谴责”（deplore）俄罗斯侵略乌克兰、要求立即全面无条件撤军的决议没有法律约束力，仅在国际社会具有政治影响力，能否改变莫斯科算计仍待观察。

议案表决前，乌克兰驻联合国大使基斯利茨亚（Sergiy Kyslytsya）在大会堂内获响亮掌声肯定。表决结束后，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）赞扬联大决议传达的讯息。

古特雷斯说：“大会讯息明确响亮：立即停止乌克兰境内战斗，让枪安静下来，打开对话与外交大门。乌克兰领土完整与主权必须依联合国宪章获得尊重。”

俄乌战争一周前爆发，美国随即在联合国安理会起草决议案，谴责俄罗斯入侵乌克兰。11国投下赞成票，但具联合国安理会常任理事国地位的俄罗斯行使否决权，中国、印度、阿拉伯联合大公国则弃权。

美国随后联手众多西方国家推动联大本周召开第11次紧急特别会议。

美国驻联合国大使格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）敦促其他联合国成员国要求俄罗斯为侵略乌克兰负责时说，影像显示俄军将集束炸弹等日内瓦公约禁止的武器运进乌克兰。这些武器格外致命，不该出现在战场上。

俄罗斯驻联合国大使涅边贾（Vassily Nebenzia）否认莫斯科锁定攻击乌克兰平民，并警告联大通过谴责俄罗斯的决议可能导致紧张情势进一步升温。

中国常驻联合国代表张军解释中方弃权决定时说，决议草案没有经全体会员国充分磋商，没有全面考虑当前危机背后的历史经纬和複杂矛盾，也没有强调推动政治解决、加强外交努力的紧迫性，不符合中方一贯坚持的立场。