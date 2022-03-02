联大紧急会议141票赞成5票反对通过决议案，要求俄罗斯立即停止对乌克兰的侵略

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3月2日，联合国大会第11次紧急特别会议（ESS，Emergency Special Session）成员进行投票表决，最终以141票赞成、5票反对和35票弃权的结果通过了由乌克兰等超过9国家共同提交的乌克兰局势决议草案。该决议要求俄罗斯停止在乌克兰的入侵并撤出所有部队。

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此前，联合国安理会2月27日以11票赞成、1票反对、3票弃权通过程序性决议，决定就乌克兰局势召开大会紧急特别会议。在有关程序性决议的投票中，常任理事国没有否决权。根据联大1950年通过的第377A(V)号决议，如果安理会由于常任理事国缺乏一致意见，而使其无法履行维护国际和平与安全的首要责任，大会应立即审议此事。根据规定，一旦安理会通过投票，联合国大会必须在24小时内举行会议。

联合国大会在周三举行的第11次紧急特别会议是本世纪第一届该会议。大会当天通过了由乌克兰等超过90国共同提交的乌克兰局势决议草案。投票结果是141票赞成、5票反对和35票弃权。这是在由193名成员国组成的联大召开的，自1997年以来的第一次紧急特别会议。

尽管当天的决议结果没有法律约束力，但它在反映国际舆论方面具有影响力。俄方代表在上周五安理会的投票中否决了有关乌克兰局势的决议草案。根据联大紧急特别会议的规则，一项决议草案需要三分之二的投票国家批准，弃权票不算数。

联大紧急特别会议通过的该决议案，“以最强烈的措辞谴责俄罗斯对乌克兰的侵略”，并要求莫斯科立即停止使用武力，并要求“所有俄罗斯军队立即、完全和无条件地从乌克兰的国际公认边界撤出。”该决议案还呼吁俄罗斯撤销承认乌克兰东部两个分离主义地区为“独立地区”的决定。据了解，在大会上为俄罗斯投下反对票的国家包括白俄罗斯、厄立特里亚、朝鲜和叙利亚。

此外，在联合国人权理事会会议上， 乌克兰副外交大臣埃米娜·扎帕罗娃(Emine Dzhaparova)的讲话赢得了在场各国代表的起立鼓掌，这与一天前，俄罗斯外长拉夫罗夫讲话开始就遭到100多名外交官的退场离席形成鲜明对比。

扎帕罗娃呼吁支持乌克兰的决议草案，以建立联合国对俄罗斯在一周前的入侵期间所犯罪行的调查。这个由47个成员国组成的论坛将于星期四审议草案文本。她谈到：“我们正受到非人道的攻击。但现在不是哭鼻子的时候，我们肯定会在胜利后哭鼻子”。扎帕罗娃说，352名乌克兰人，包括16名儿童，在冲突中丧生，最小的只有18个月大。