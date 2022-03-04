恢复伊核协议谈判: 美国称接近与伊朗达成协议

美国，伊朗和协议谈判

伊朗与世界大国间为恢复2015年伊核协议的谈判正在维也纳举行，美国周四表示，美国和伊朗已接近达成“可能的协议“，但距离最终达成仍有问题尚未解决，而留给谈判的时间已经不多了。

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美国、伊朗、英国、法国、德国、俄罗斯和中国在维也纳进行了数周的紧张谈判，美国外交发言人波特周四向记者表示，谈判人员取得了 "重大进展"。法新社报道指，最近几周以来，参与谈判的各方均对外透露了这种进展趋势。

波特说，"我们已接近达成一项可能的协议。"但她同时警告："仍有一些棘手的问题尚未得到解决"，"这些悬而未决的问题如果不能得到迅速解决，我们就不会达成协议。"她说，如果伊朗是认真的，"在未来几天 "就有可能达成协议，但谈判 "剩下的时间并不多"。

11个月来就开始斡旋此轮恢复伊朗协议谈判的欧盟谈判代表莫拉也表示，谈判已进入 "最后阶段"。" 他在推特上说："重要的问题仍悬而未决，在这样一个复杂谈判中，从来都无法确保成功。" 我们还尚未没有到那一步"。

伊朗外交部1号表示，“有可能达成一项良好的协议。”但仍有3个重大问题有待解决，他说，这些问题与制裁的解除程度相关，还有关于美国不会再次退出协议的保障，以及解决与在伊朗许多旧址和非公开地点发现铀痕迹相关的问题等

美国在2018年宣布退出核协议，恢复对伊制裁。作为回应，德黑兰在很大程度上放弃了它曾同意的核活动限制。据法新社周四查阅国际原子能机构（IAEA）的一份报告，伊朗的浓缩铀库存已超过了授权限额的15倍。

西方国家认为，未来几天对正在维也纳举行的谈判具有决定意义，因为按照伊朗核进展的速度，2015年协议将很快失效。法国外交部强调， "迫切需要""在本周结束谈判。

多方观察认为，如果在本周末之前没有达成妥协，西方可能会离开谈判桌并宣布谈判失败。在悬而未决的问题中，包括德黑兰要求关闭国际原子能署对其境内未申报地点是否存在核材料的调查。国际原子能署主任格罗西表示，将 "永不放弃 "让伊朗就此提供澄清的努力，他将于周六前往伊朗，与伊朗官员会面。