日本罕见决定向乌克兰提供防务物资 韩国对俄国防部等49个实体进行出口管制

日本/韩国/俄罗斯

自东京方面消息，日本政府3月4日召开国家安全保障会议（NSC）四大臣会议，为支援受到俄罗斯进攻的乌克兰，罕见得决定向乌方提供自卫队拥有的物资，包括防弹背心、发电机等，相关部门将进行协调。此外，韩国政府周五宣布，将俄罗斯国防部等美国指定制裁的49个实体列入贸易黑名单（Denial List）。

广告 继续浏览后续

据共同社报导，日本内阁官房长官松野博一当天在记者会上透露了上述内容。日本向受到武力攻击的国家提供装备物资极为罕见。报导提及，随着乌克兰局势日趋紧张，欧美各国纷纷开始向乌克兰提供军事援助。日本政府此次根据《宪法》的和平主义与《自卫队法》的宗旨，并非提供具有杀伤能力的武器，而是从人道主义观点出发认为提供物资较为合适，并讨论了具体的支援内容。松野博一在记者会上关于对乌提供物资说明时强调：“不考虑提供具有杀伤能力的装备品。”

报导指，日方考虑将向乌方提供的物资还包括帐篷、防寒服、照相机、卫生用品、应急食品、发电机。日本防卫大臣岸信夫周五在防卫省向媒体表示：“我们正在考虑向乌克兰提供该国要求的防弹背心、头盔、防寒服、帐篷、照相机、卫生材料、应急食品、发电机等。确认为出口项目后，在与政府和执政党讨论与规定武器等装备出口规则的《国防装备转让三原则》操作指南的一致性后的几天内（成行）。”他说，预计由日本政府和其他自卫队飞机运输这些物品。

岸信夫告诉记者称：“乌克兰人民正勇敢地站起来反对（俄罗斯），国际社会正团结起来支持乌克兰，并采取前所未有的措施。防卫省也将提供最大的支持。”他还强调称：“不允许凭借力量单方面改变现状，将表现出对乌克兰人民的连带感。”据了解，日本首相岸田文雄在3日的记者会上就援助乌克兰表示：“将以医药品为首，提供我国能够支援的物资。将视情况考虑日本能够提供的人道主义支援的方式。”

就日方决定向乌克兰提供防务物资的消息，美国新任驻日本大使伊曼纽尔（Rahman Emanuel）当天在受访时表示：“（此举）显示了对自由、民主、人类尊严和国际法的坚定承诺。”伊曼纽尔认为，对于日本来说这是一个“前所未有的决定，通过提供防务物资向乌克兰提供重要援助”。 他感谢岸田文雄首相“再次展示了世界和乌克兰人民真诚渴望的领导形式”。伊曼纽尔说：“所有民主国家都可以在增强乌克兰人民和乌克兰军队的意志和抵抗力方面发挥作用，而日本在这方面发挥了历史性作用。”

首尔方面，据韩联社报导， 韩国产业通商资源部周五发布信息指，韩国政府决定将俄罗斯国防部等美国指定制裁的49个实体列入贸易黑名单（Denial List）。报导指，这是韩国被列为美国对俄出口管制规则——外国直接产品规则（FDPR）豁免对象后，为与美国等国际社会的出口管制保持一致步调而采取的额外措施。FDPR规则规定，即使在美国境外生产的产品，只要使用属于美国出口管制对象的软件和技术，有关方不得出口相关产品。

韩国政府已公布切断对俄出口战略物资的方案。要对被列入黑名单的实体出口产品和技术，即使是非战略物资，也必须获得政府批准。报导提及，对于电子（半导体）、电脑、通信和信息安全、传感器和激光、海洋、航法和航空电子、航空航天7个领域57个非战略物资品目，韩国政府从美国有关部门获得非正式清单，对战略物资进出口告示进行修订。据修订案，韩国企业必须在出口上述品目前获得政府批准。

据韩国政府预测，对告示进行修订后，预计企业出口从申请到获批需要约一个月。 该国产业通商资源部表示，若韩国没有被列为FDPR规则豁免对象，须获得美国政府批准，这可能耗时数月。因此，韩国企业将能节省行政方面的成本和时间，不确定性也被消除。