西方孤立俄国 中国将渔翁得利？

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就德国政府新的对俄政策和俄中关系，德国民众和媒体有何看法？

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德国多份民意调查显示，大多数德国人支持德国政府的政策转变。最新德国“电视一台德国走势”民调显示，61%的受访者认为，本国政府向乌克兰提供武器的决定是正确的，1/3的人认为这是错误的。就德国政府宣布以一千亿欧元提升德国军备的决定，65%的受访者认为是正确的，27%的人认为不正确。82%的人认为，将重要的俄罗斯银行排除在Swift支付系统之外是正确的，67%赞成叫停德俄天然气管道项目北溪二号输气管项目的审批程序。对接纳来自乌克兰战争难民一事，91%的受访者持肯定态度，只有5%的人表示拒绝。有1320人语2月28日至3月2日期间接受了调查访问。

德国《明镜》周刊进行的民意调查也显示，德国大多数人视俄国为威胁，赞成本国政府安全政策的转变。78%的受访者赞成政府对安全政策的调整和以一千亿欧元加强德国国防军的计划。只有16%的人认为这一反应是错误的。有5000多人于2月28日到3月2日间接受了民调访问.

德国《焦点》周刊发表了Civey民调机构的调查结果。该调查机构近三天内向5000多名德国人询问了他们对乌克兰战争的看法。其中69%的受访者认为，联邦政府批准向乌克兰运送武器是正确的。德国政府的新政策得到了民众的认可。但令人惊讶的是，很多绿党追随者显露出，他们是极端的反和平主义者。他们中的92%赞成向乌克兰提供致命武器。选项党选民则大部分反对向乌克兰运送武器。57%的受访者对总理朔尔茨最近的表现表示了赞扬。

就俄中关系，德国多份媒体表示，要制裁和孤立俄国，必须把中国拉到西方这一边。但恐怕中国会继续站在俄国这一边。比如，德国广播电台报道说，只要西方继续买进天然气和原油，西方采取的制裁手段对普京便不能形成打击。再者，普京还可以继续依靠像中国这样的伙伴。中国在联合国安理会上投了弃权票，而且没有谴责俄国发动的这场战争。中国国家主席习近平和俄国掌权者普京在最近的北京冬奥会上，宣布了“无边界伙伴关系”。他们拥有共同的对手：美国和北约。在经济上，中国依赖俄国的天然气和石油。欧洲人退出市场后，中国会成为俄国最重要的销售市场。而中国寻求减少对国际金融系统的依赖，也是为了要避免未来可能会遇到的制裁。

《明镜》周刊表示：大多数国家纷纷谴责俄国对乌克兰发动战争，偏偏中国在俄国和西方之间走钢丝，为什么？中国在不用大费周折的情况下，当然会继续支持俄国，但中国不会纯粹为了友谊而送上厚礼，而是会利用俄国的孤立局面，进一步将俄国掌握在自己手里，以实现自己的利益，因为俄国已没有多少选择的余地。