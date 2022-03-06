全球多城现反战浪潮力挺乌克兰人 要求普京结束入侵

乌克兰危机/反战浪潮

俄罗斯总统普京2月24日入侵乌克兰，全球民众大感震惊。本周末战事已经进入第十天，除了乌克兰境内有民众勇敢抗议俄国占领，全球从法国，瑞士，英国，意大利到美国纽约等大城市都出现反战声浪，成千上万的民众走上街头在一片乌克兰黄蓝国旗色中声援乌克兰，要求终结俄罗斯的入侵行动。

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在乌克兰，社群网站上流传的视频显示，该国南部重要的战略港市刻松（Kherson）市中心今天有数以百计的人游行，他们挥舞国旗、高呼口号。英国广播公司（BBC）估计有2000人参与抗议行动。

法国内政部估计，周六全国约有4万1600名民众在各地约119个城镇的示威游行中反对俄罗斯入侵乌克兰，支持乌克兰民众，巴黎一地就有1万6000人上街。本台法广法语部记者在现场参访到游行者：

Zohia 是乌克兰人，她为留在乌克兰的年迈父母担心：

“我希望这一切尽快停止，我为乌克兰我的家人和朋友们担心，我的一个朋友和姐姐在巴黎，这让我稍微有点放心，但我的父母还在乌克兰，他们年纪大了，不想也不能离开家，我担心炸弹会落到我家的房子上，我希望欧洲醒来，派遣军队去帮助我们，否则，谁会是下一个？波兰，法国还是德国，普京不会停下来的。”

Oléna 是一名留学生，她的家人都在乌克兰，对她来说，参加游行时唯一支持亲人的方式：

“这不仅仅是普京的问题，与所有人有关，是所有人的问题，我们必须团结在一起反对普京，不是反对俄罗斯人民，因为普京永远不会停下来。”

在游行队伍中也有举着欧洲星旗的法国人，Antoine解释了他来参加游行的原因：

“我感觉是欧洲，欧盟受到了攻击，前来游行很重要，彰显欧盟的存在，让人们知道欧盟后面又人民，我们会战斗。”

法国欧洲议员格鲁克兹曼也在游行队伍中，他向记者解释了制裁普京的重要性：

“向欧洲和美国出口的石油和天然气一直都是普京主要的收入来源，但是我们会有解决办法的，当然制裁会对价格产生影响，但是从供应量上看，欧洲应该能够走出困境。可以确定的是，如果我们不进行制裁，那么传给莫斯科的信息就是我们没有办法实施制裁，因为这会导致我们自己的损失。但事实上，所有真正对普京政权立即生效的制裁都会让我们付出一定的代价。对欧洲领导人而言，目前最大的挑战就是评估在欧洲的自由和和平的代价，并向人民做出解释。要解释我们是否愿意付出代价。”

在游行队伍中，也有中国人手持写着“中国人（不等于习近平）支持乌克兰人民”的纸牌。

据报道，巴黎抗议活动其中一个主办单位“与乌克兰站在一起”（Stand With Ukraine）表示，他们每个周末都会上街，巴黎或其他地方都一样，直到普京离开、撤走他的战车为止。