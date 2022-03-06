普京签署法律将独立报道视为犯罪，彭博社、CNN等媒体退出俄国

普京

在总统普京4日签署俄罗斯议会通过的一项法律修正案，将俄国入侵乌克兰的独立报道定为刑事犯罪后，美国彭博新闻社、CNN英国BBC等西方媒体已经暂停其在俄罗斯的新闻业务。

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彭博社总编辑米克尔思韦特(John Micklethwait)说：“我们非常遗憾地决定暂时中止我们在俄罗斯境内的新闻采访，俄罗斯刑法的修改似乎旨在将任何独立记者通过联想就变成犯罪分子，这使得在俄国境内无法继续任何正常的新闻报导。”

CNN的全球分支机构表示已停止在俄罗斯播出。ABC新闻表示从周五开始不会在俄国播出。ABC新闻在一份声明中表示：“我们将继续评估情况，并确定这对我们当地团队的安全意味着什么。”

但这些新闻机构现在还没有要求他们的记者离开俄罗斯。

脸书全球事务总裁克莱格（Nick Clegg）在一份声明中说：“很快，数百万普通俄罗斯人将发现自己被切断了可靠的信息，被剥夺了与家人和朋友联系的日常方式，并被压制不敢说话。”

莫斯科当局3月4日封禁了包括美国之音、英国广播公司、德国之声等媒体的网站，指这些媒体散布“负面报道”。脸书（Facebook）和推特（Twitter）也被俄罗斯的通信监管机构封锁。

俄罗斯总统普京签署了新法案内容包括：如果记者发表的信息与官方关于俄罗斯在乌克兰战争的声明相悖，他们将被投入监狱。新法律规定，任何传播被政府认定的有关该国军队“假新闻”的人将面临最高15年的监禁，任何被发现诋毁俄罗斯军队或公开支持对该国进行制裁的人将面临罚款。

俄罗斯两家自由媒体：莫斯科回声（Echo of Moscow）广播公司和TV Rain因报导普京在乌克兰的战争，3日在压力下停播，检察官要求限制他们的网站。