摩根士丹利：俄罗斯债务违约或最快在4月中旬到来 卢布跌至纪录新低

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据彭博社3月7日报导，依照摩根士丹利公司的经济学家们分析，自全面入侵乌克兰引发国际金融制裁后，随着债券价格下跌，俄罗斯经济衰退迫在眉睫，该国支付外债的可能性正在减少。此外，俄罗斯卢布周一在稀疏的交易中大幅下跌，再次创下历史新低，当地市场至少要到周三才可能会开张。

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据了解，摩根士丹利新兴市场主权信贷战略的全球负责人瓦弗（Simon Waever）在周一的一份说明中写道：“我们认为（俄罗斯主权债务）违约是最有可能发生的情况。”他称：“如果发生违约，它不太可能像正常的违约，委内瑞拉可能是最接近的类比。”瓦弗认为，违约最早可能在4月15日发生，当天是俄罗斯2023年和2043年到期美元国债付息30天宽限期结束。

根据彭博收集的数据，指示性定价显示投资者对俄罗斯2023年到期美元国债的估值约为每1美元面值29美分，为有史以来最低；不过似乎没有交易发生在这个水平。在俄罗斯上个月入侵乌克兰之前的几天里，债券价格高于面值。

摩根士丹利表示，虽然主权债价格跌至个位数的情况并不多见，但俄罗斯国债“可能接近”。近些年只有黎巴嫩和委内瑞拉的国债曾经跌到这样低的水平。4年多前，委内瑞拉及其国家石油公司对600亿美元债务违约。在2018年的大选争端之后，美国2019年对委内瑞拉实施制裁，禁止交易该国证券。在当下，有些委内瑞拉债券的价格只有每1美元面值几美分。

瓦弗称，俄罗斯跟委内瑞拉的相似之处还在于，该国也有大量的石油资产，这些资产只有在制裁解除后才会发挥作用。他写道，如果债券违约、债权人得到法院的判决，那么上行风险将是能够使用现在冻结在俄罗斯境外的所有资产，包括外汇存底。

报导指，五年期信用违约掉期已经飙升至2500个基点以上，因为随着战争的升级，投资者定价更高的违约可能性。同时，根据彭博指数汇编的数据，自今年年初以来，俄罗斯的主权债务给投资者带来的平均损失为81%。数据显示，只有白俄罗斯的政府美元债务在2022年表现更差，损失达93%。

据了解，违约可能与俄罗斯在美国及其盟国实施制裁的情况下不愿向外国债权人兑付有关。摩根士丹利表示，美国银行业是否获准接受俄罗斯财政部的票息支付存在一些不确定性。俄罗斯财政部表示，对外国投资者的兑付将取决于对俄制裁和相关豁免。瓦弗写道：“进一步大幅抛售的可能性将给价格带来额外的下行压力，我们认为在这一点上，任何投资者涉足俄罗斯主权债券的动力都非常小。”

据路透社周一援引路孚特（Refinitiv）数据显示，卢布出价在上周五收于121.037后，最远表示为150兑1美元。在EBS外汇交易平台上，卢布最远对美元贬值至160，或超过22%，最近交易于145，当天下跌14.5%。自今年年初以来，卢布对美元贬值近50%，自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，损失急剧加速，此举引发了世界各国政府的对俄全面制裁。