里根总统基金会宣布将授予泽连斯基罗纳德·里根自由奖

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美国里根总统基金会暨研究所3月7日宣布，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy ）将获得罗纳德·里根自由奖。该奖项是里根总统基金会所授予的最高年度平民荣誉。该奖项被授予“那些对全世界的自由事业做出不朽和持久贡献的人。”

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美国里根总统基金会暨研究所周一通过推特宣布：“乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基将获得罗纳德·里根自由奖。”据美国短新闻网站Axios报导，里根总统基金会暨研究所董事会主席瑞安（Fred Ryan）说：“全世界都为泽连斯基总统和他所代表的一切：民主、个人自由、自由和希望而喝彩。”

罗纳德·里根自由奖是里根总统基金会所授予的最高年度平民荣誉。该奖项被授予“那些对全世界的自由事业做出不朽和持久贡献的人。”在里根本人去世之前，该奖项由美国前第一夫人南希·里根代表她的丈夫颁发，里根于2004年6月去世。

此前，该奖项于1992年由从总统位置上卸任的里根本人首次颁发，1993年也是如此。1994年，南希·里根代替她的丈夫颁奖；里根当时在之前的几个月前被诊断出患有阿尔茨海默氏病，无法出席颁奖仪式。

自其创立以来，获得该奖项的美国国内外人士包括前苏联领导人戈尔巴乔夫（1992年获得）、美国前国家安全顾问鲍威尔（Colin Powell，1993年获得）、以色列前总理拉宾（Yitzhak Rabin，1994年获得）、英国前首相撒切尔夫人（Margaret Thatcher ，1998年获得）和里根曾经的副手老布什总统（George H. W. Bush）等政要。

泽连斯基周一还与印度总理莫迪、欧洲理事会主席米歇尔和立陶宛总统瑙塞达等外国政要通话。泽连斯基在推特上介绍称，在与莫迪通话期间“向莫迪总理通报了乌克兰反击俄罗斯侵略的情况。印度赞赏在战争期间（乌方）对其公民的援助以及乌克兰对最高级别直接和平对话的承诺。感谢对乌克兰人民的支持。#StopRussia”

泽连斯基还指出：“与欧洲理事会主席米歇尔举行了定期会谈。讨论了对核设施的威胁，对民用和关键基础设施的炮击。我们必须阻止这一切。提出了乌克兰加入欧盟的问题。乌克兰人民应该得到这些。 #StopRussia”

泽连斯基称：“与朋友们不断联系。向瑙塞达总统介绍了乌克兰目前的军事和人道主义局势。我们还就乌克兰加入欧盟的下一步行动达成一致。 我们感受到立陶宛的支持。”