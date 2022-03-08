泽连斯基透露自己所在位置，表示不怕任何人

泽连斯基

乌克兰总统泽连斯基星期一透过张贴在社群媒体上的影片表示“我会留在基辅”，他透露自己的所在位置，还说自己“没在躲，不怕任何人”。

广告 继续浏览后续

他在影片中说：“就在班科瓦街（Bankova Street），我没在躲，我不怕任何人。”班科瓦街是乌克兰总统办公室所在街道。

中央社报道，泽连斯基把手机镜头转向窗外，拍下看似基辅夜间的景象，以及总统办公室对街的历史性建筑戈罗德茨基府（Gorodetsky House）。

“纽约邮报” »报导，自俄罗斯入侵乌克兰以来，外传泽连斯基已躲过了3次克里姆林宫当局的暗杀行动。

泽连斯基以手机自拍方式起头，他走过木板走廊时也沿途自拍，影片接著切换到解析度较高的摄影机画面，显示这位总统坐在书桌前，将手机放到一旁。

乌克兰官员上周表示，他们歼灭了两个奉命枪杀泽伦斯基的车臣佣兵小组，而他们之所以能阻止暗杀行动，是因俄罗斯联邦安全局内部有不支持战争的成员洩露消息。

据信泽连斯基也躲过2起佣兵组织瓦格那集团的暗杀行动。瓦格那集团由俄国退役军人组成，涉嫌在全球各地犯下战争罪。