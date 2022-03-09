俄乌战争：欧洲不太会立刻禁止俄能源，但或将持续分阶段进行重大削减

欧盟/ 乌克兰

周二，拜登下令禁止进口俄罗斯石油，以制裁普京在乌克兰的入侵。Qamar Energy首席执行官，哥伦比亚大学全球能源政策中心非常驻研究员Robin Mills认为，欧洲效仿美国对俄罗斯燃料进口实施限制是现实的，尽管这可能并不会是一种立即的，全面的禁令：“（欧洲各国政府）分阶段减少俄罗斯石油和天然气的进口，这绝对是一项正在考虑当中的政策”。

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Robin Mills 谈欧洲进口俄罗斯能源。 © AP供图

拜登政府对俄能源的这一重大贸易行动，可谓是回应了陷入困境的乌克兰领导人的请求，但同时也引发了对更多依赖俄罗斯燃料的欧洲各国是否会实施类似措施的质疑与猜想。

Robin Mills指出，“欧洲政府面临的（限制进口俄罗斯能源的）压力会越来越大，现在美国和英国都做出了相应承诺。现在，（后果）还么有那么凸显，但我认为随着这场战争的继续，我们会看到更多可怕的图景，也会产生更多的认知，更多对欧洲危险的认知。我们已经看到对德国能源和外交政策的巨大反思…所以我认为整个欧洲大陆的能源政策，肯定会摆在桌面上。现在，（俄罗斯能源）会立即被欧洲彻底禁止吗？这不太可能。但会产生一个对俄罗斯能源的持续的重大削减，分阶段削减俄罗斯石油和天然气的进口”。

有关综合能源价格，Robin Mills认为，“你会看到人们抛出每桶 200 美元这样的数字，但我们现在处于未知的领域。自70年代石油危机以来，我们还没有看到这种规模的动荡，在某些情况下甚至这次的动荡更剧烈，这次不仅仅是石油，还有天然气和煤炭，都受到冲击，所以在整个能源综合体中，所以我们真的处于未知领域。价格能涨到多高，当然取决于具体动荡的大小，以及我们会采取什么样的紧急措施来应对”。