志愿为乌克兰作战的外国人可获乌公民身份 格鲁吉亚前防长带队援乌

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据乌克兰国家通讯社报导，乌克兰内政部副部长叶宁（Yevhen Yenin）3月9日表示，自愿为乌克兰作战的外国公民将有资格获得乌克兰公民身份。另据乌克兰国防部介绍，格鲁吉亚前国防部长欧克鲁亚希维利(Irakli Okruashvili) 已经和其他格鲁吉亚志愿者一起抵达乌克兰。

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乌克兰国家通讯社援引叶宁的话报导：“乌克兰正在组建一支领土防卫外籍志愿兵团，由希望加入抵抗俄罗斯侵略者和捍卫全球安全的外国人组成。”报导引用叶宁的话说，为乌克兰支援作战的外国志愿者的人数正在增加。

叶宁说：“这些志愿者将签署一份合同，获得一本军事护照，然后取代他们的居留证。在未来，如果这些外国国民中有人想成为乌克兰公民，我们的立法为他们提供了一条途径。”

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）3月6日晚曾向媒体介绍称，来自52个国家的2万多人已表示自愿为乌克兰抵抗俄罗斯的入侵，他们将在新成立的乌克兰领土防卫外籍志愿兵团中服役。

值得一提的是，格鲁吉亚前国防部长欧克鲁亚希维利(Irakli Okruashvili) 已经和其他格鲁吉亚志愿者一起抵达乌克兰参战。