土耳其斡旋下 俄乌外长开始举行谈判

乌克兰战争/土耳其

俄罗斯外交部长拉夫罗夫和乌克兰外交部长库列巴周四（3月10号）在土耳其南部安塔利亚举行会谈，这是自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来的首次该级别会议。

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基辅和莫斯科的官员以前曾多次会面，但这是俄罗斯首次派部长就危机进行会谈。迄今为止，基辅和莫斯科之间的谈判已经导致了几个地方的停火，并开放了人道主义走廊以疏散居民，但俄罗斯被指控违反了这些协议。

一名土耳其外交官周四早上告诉法新社，俄罗斯和乌克兰部长在土耳其南部的会谈已经开始，会谈的目的是试图达成停火。据悉，来自交战国的两位部长之间的双边会议预计将 "持续一个半小时。它可能更多，也可能更少“。

在三边会议开始之前，土耳其外交部长梅夫吕特-卡武索格鲁欢迎并分别会见了前一天晚上抵达并住在不同酒店的两位部长。乌克兰外长库列巴对土耳其东道主表示感谢，表示自己打算在三方会议上坚持 "三个要点"，根据他的部门声明："立即停火，改善马里乌波尔、哈尔科夫、苏米、沃尔诺瓦哈和其他乌克兰城市的人道主义状况，以及俄罗斯军队从乌克兰领土上撤出“。这些城市都处于俄罗斯军队的猛烈炮火之下，许多平民被困。

在离开乌克兰前去土耳其之前，库列巴先生在脸书视频中说，他对此次谈判的期望是 "有限的"，因为俄罗斯保持着残酷的轰炸行动，并对乌克兰的主要城市进行围困。他指出，会谈的成功将取决于克里姆林宫给拉夫罗夫的 "指示和指导方针"。他说对俄罗斯不抱太大希望，但将努力通过有效的准备工作来充分利用会谈。

一位土耳其外交官告诉法新社："两位部长同意在土耳其而不是在其他地方会面，这一点很重要。 他也补充说："土耳其首先希望确保停火。"

法新社指出，促成两国外长的谈判显示土耳其总统埃尔多安自危机开始以来为发挥调解作用所作的努力。 埃尔多安周三表示："我们正在努力防止这场危机变成一场悲剧"。