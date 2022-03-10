美国印太司令：乌克兰是美国的警钟"可能在台湾发生"

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美国印太司令部司令阿奎利诺（John Aquilino）上将在美国众议院军事委员会上说，俄罗斯入侵乌克兰为美国官员敲了一个警钟，他们现在应该认识到，如果中国对台湾有企图，“我们必须看到这一点，这可能发生”。

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阿奎利诺将军是3月9日出席众议院军事委员会听证会的国防部官员之一，他就印太地区局势回答了提问。

他说，中国是美国所面临的最重要的战略竞争者，中国政府愿意“为了自己的利益，以牺牲所有其他人的利益为代价，将基于规则的国际秩序连根拔起”。

众议院军事委员会（HASC）主席亚当-史密斯议员（D-Wash.）说，美国应该"试图成为保持亚洲和平的平衡力量"，特别是在台湾保持现状的问题上。他补充说，你知道，“中国最近发表的好战语言，非常，非常危险”，而我们很容易看出，“中国-台湾”的局势，就像我们现在看到的“俄罗斯-乌克兰”局势，是一样的。

阿奎利诺上将在谈到美国对台湾的战略模糊政策（不说明美国是否会保卫台湾）时说，一些人认为澄清这一政策会起到威慑作用，"也有一些人认为这将是一个加速器。" 而他认为两者各有利弊，说："我们应该非常仔细地看。"

模糊政策

在谈到美国对台湾的战略模糊政策（不说明美国是否会保卫台湾）时，阿奎利诺上将表示，一些人认为，澄清这一政策会起到威慑作用，也有一些人认为，这将是一个加速器。两者都有利有弊，"我们应该非常仔细地考虑。"

负责印太安全事务的助理国防部长伊利-拉特纳（Ely Ratner）指出，同时，美国与印度的军事关系的"趋势线""正朝着正确的方向发展"。

众议院军事委员会（HASC）主席史密斯想知道美国应该如何做，才能加强与印度的关系，以及美国应该如何调整其在印度-太平洋地区的活动。他说，"如我们所知，俄罗斯和中国正在世界许多地方积极开展活动"。"这里说的竞争，实际上是在合作伙伴中建立广泛的支持......要让人们看到，对所有国家来说，与美国和西方国家合作是最好的选择。

美印合作

国防部长助理拉特纳说，尽管印度在武器方面依赖俄罗斯，但美国与印度的伙伴关系正在取得 "历史性进展"。他补充说，美国和印度"继续整合并运作我们的日常防务合作和物流，加强信息共享，并在新兴领域，如太空和网络空间，发展我们的双边合作"。

他补充说，美国正在"加倍努力"发展在印太地区的盟友和伙伴网络。"由于美日联盟是地区和平的基石，我们正在深化与日本自卫队的防务合作，优化我们的联盟部队态势，并将联盟纳入一个由志同道合的国家组成的更广泛的地区安全网络。

美国印太司令部指挥官阿奎利诺提到的另一个优先事项是 “综合的、有弹性的、可持续的情报、监视和侦察能力”--一个将所有这些联系在一起，并以自洽一致的方式显示给战场上所有部队的网络；然后，“最终有能力以正确的武器和火力关闭杀伤链”。

阿奎里诺上将表示，中国、俄罗斯、甚至朝鲜等国家发展高超音速武器的"速度和步伐"，在一定程度上，激发了他保卫关岛的愿望

阿奎里诺说，为了"能够在重要的地方部署军队以得到最好的战力"，美国军方"把关岛作为一个战略枢纽来关注"。

他解释说："印度洋-太平洋地区面积占全球一半，非常广阔，而且很大部分是水"。“价值约110亿美元的建设项目，随着我们军队的部署，将在关岛完成，我们将保护它们。”