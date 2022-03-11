七国集团领导人宣布将取消对俄最惠国待遇等系列限制措施

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七国集团（G7）领导人3月11日发表了题为“七国集团宣布对俄罗斯的进一步经济成本的联合声明”。美国总统拜登（Joe Biden）指出，美国与七国集团和欧盟一起，将呼吁取消对俄罗斯的最惠国待遇地位。拜登说，此举将使俄罗斯总统普京“为其对乌克兰的侵略承担更多责任”。

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白宫周五发布的七国集团领导人联合声明写道：“我们七国集团领导人仍然决心与乌克兰人民和政府站在一起，他们英勇地抵制俄罗斯总统弗拉基米尔·普京对其主权国家的军事侵略和选择战争。这种无缘无故的攻击正在造成巨大的痛苦和悲惨的生命损失，包括对学校、家庭和医院中的平民进行越来越多的狂轰滥炸和炮击。”

声明表示：“我们团结一致，决心让普京总统和他的政权为这场无理和无端的战争负责，这场战争已经让俄罗斯在世界上陷入孤立。世界应该共同呼吁普京总统及其政权立即停止对乌克兰的持续攻击，并撤出其军事力量。我们声援那些勇敢地反对入侵乌克兰的人。”

声明称：“我们敦促俄罗斯确保向其在乌克兰的攻击行为的受害者提供安全和不受阻碍的人道主义援助，并允许希望离开的平民安全通行。我们呼吁并承诺向来自乌克兰的难民提供人道主义、医疗和财政支持。”

声明指出：“自普京总统于2月24日发动对俄罗斯联邦的入侵以来，我们各国已经实施了广泛的限制性措施，严重损害了俄罗斯的经济和金融体系，这一点从大规模的市场反应中可以看出。我们共同将俄罗斯的主要银行从全球金融体系中孤立出来；削弱了俄罗斯中央银行利用其外汇储备的能力；实施了全面的出口禁令和控制，切断了俄罗斯与我们先进技术的联系；并针对这场战争的设计师，即俄罗斯总统弗拉基米尔·普京及其同伙，以及白俄罗斯的卢卡申科政权。”

声明称：“除了已宣布的计划外，我们将进一步努力减少对俄罗斯能源的依赖，同时确保我们以有序的方式和为世界提供时间来确保替代和可持续供应的方式来这样做。此外，私营部门的公司正在以前所未有的速度和团结一致的精神离开俄罗斯。我们与那些寻求有秩序地退出俄罗斯市场的公司站在一起。”

声明称：“我们仍然决心将俄罗斯进一步孤立于我们的经济和国际金融体系。因此，我们承诺在我们正在进行的应对措施中，按照我们各自的法律授权和程序，尽快采取进一步措施。”

声明补充说：“首先，我们将根据我们的国家程序，努力采取行动，拒绝给予俄罗斯与关键产品有关的最惠国待遇。这将取消俄罗斯作为世界贸易组织成员的重要利益，并确保俄罗斯公司的产品在我们的经济中不再获得最惠国待遇。我们欢迎包括七国集团在内的世贸组织成员广泛联盟正在准备一份声明，宣布撤销俄罗斯的最惠国地位。”

声明称：“第二，我们正在集体努力，阻止俄罗斯从主要的多边金融机构获得融资，包括国际货币基金组织、世界银行和欧洲复兴开发银行。俄罗斯不能粗暴地违反国际法并期望从成为国际经济秩序的一部分中获益。我们欢迎国际货币基金组织和世界银行集团迅速和持续地努力为乌克兰争取财政援助。我们也欢迎经合组织为限制俄罗斯参与相关机构所采取的措施。”

声明称：“第三，我们承诺继续对与普京总统和其他战争策划者关系密切的俄罗斯精英、代理人和寡头以及他们的家人和他们的帮手施加压力。我们赞扬我们中的许多国家政府为识别和冻结属于受制裁个人和实体的移动和非移动资产所做的工作，并决心作为一个优先事项继续开展这一压力运动。为此，我们已将2月26日宣布的工作队投入运作，该工作队将针对与普京总统关系密切的俄罗斯精英及其战争设计师的资产。我们的一揽子制裁计划目标明确，以避免阻碍人道主义援助的提供。”

声明称：“第四，我们承诺保持我们的限制性措施的有效性，打击规避行为并堵塞漏洞。具体而言，除了计划采取的其他防止规避的措施外，我们将确保俄罗斯国家和精英、代理人和寡头不能利用数字资产作为规避或抵消国际制裁影响的手段，这将进一步限制他们进入全球金融体系。人们普遍认为，我们目前的制裁已经涵盖了加密资产。我们承诺采取措施，更好地发现和拦截任何非法活动，我们将按照我们的国家程序，对使用数字资产来增加和转移财富的俄罗斯非法行为人施加代价。”

声明称：“第五，我们决心击退俄罗斯政权传播虚假信息的企图。我们申明并支持俄罗斯人民获得自由和无偏见信息的权利。”

声明称：“第六，我们随时准备对俄罗斯联邦的关键商品和技术的进出口实施进一步的限制，其目的是不让俄罗斯获得收入，并确保我们的公民不为普京总统的战争提供担保，这符合国家进程。我们注意到，国际公司已经在从俄罗斯市场撤出。我们将确保支持普京总统战争的精英、代理人和寡头们被剥夺获得奢侈品和资产的机会。维持普京的战争机器的精英们不应该再获得这个系统的收益，挥霍俄罗斯人民的资源。”

声明称：“第七，直接或间接支持战争的俄罗斯实体不应获得新的债务和股权投资以及其他形式的国际资本。我们的公民一致认为，他们的储蓄和投资不应资助那些支撑俄罗斯经济和战争机器的公司。我们将继续共同努力，制定和实施措施，进一步限制俄罗斯在国际上筹集资金的能力。”

声明表示：“我们团结一致，声援我们的合作伙伴，包括发展中经济体和新兴经济体，他们不公正地承担了这场战争的成本和影响，我们认为普京总统、他的政权和支持者以及卢卡申科政权对此负有全部责任。由于俄罗斯的入侵威胁到乌克兰今年的作物种植能力，我们将共同致力于维护能源市场的稳定以及全球粮食安全。”

七国集团领导人强调：“我们继续与乌克兰人民和乌克兰政府站在一起。我们将继续评估我们的措施的影响，包括对第三国的影响，并准备采取进一步措施，让普京总统及其政权为其对乌克兰的攻击负责。”

拜登当天还再次与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）进行了通话。据白宫介绍：“拜登总统强调他支持乌克兰人民继续保卫自己的国家不受俄罗斯无端和无理的攻击。拜登总统强调了美国如何继续向乌克兰提供大量安全、人道主义和经济援助。他还向泽伦斯基总统介绍了美国今天与七国集团和欧盟协调为进一步提高俄罗斯的成本而采取的行动。”

泽连斯基对此在推特上写道：“与拜登总统进行了一次实质性的谈话。我向他介绍了对战场局势的评估，通报了俄罗斯对平民人口犯下的罪行。我们同意采取进一步措施，支持乌克兰的防务，并加大对俄罗斯的制裁。”