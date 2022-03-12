伊朗叫阵美国：敌人的石油制裁破功了

伊朗/美国/中国

2022年2月27日星期日，美国Maxar技术公司的卫星照片显示伊朗塞姆南省的伊朗伊玛目-霍梅尼太空港，卡车和其他设备围绕着一个烧焦的发射台，称伊朗很可能又一次发射一枚运载卫星火箭升空失败。

伊朗石油部长贾瓦德-欧吉周六说，美国最近没收了运载伊朗原油的油轮的货物，但却没有成功遏制伊朗的石油出口，而这正是美国石油制裁的目标。美国指责伊朗试图通过向中国、委内瑞拉和叙利亚等国出口石油来规避制裁，并多次扣押装载伊朗原油的油轮货物。

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据法新社今天报道称，根据周五披露的美国法庭文件，美国扣押了两艘油轮的货物，理由是涉嫌违反美国禁运规定，运载超过70万桶的伊朗原油。

伊朗石油部长欧吉告诉政府经营的伊朗日报说，“近几个月来，敌人多次试图减少伊朗的石油出口并扣押该国的船只。"欧吉说，"当敌人看到他们无能为力，无法阻止我们的出口时，他们就攻击了我们的船只，" 欧吉同时声称，“伊朗军队已经挫败了美国的几次扣押企图。” 伊朗将美国称为敌人。

据欧吉说，尽管受到制裁，伊朗的石油出口还是增加了。据欧吉称，"美国已经意识到这些制裁是无效的，美国不可能将伊朗的出口减少到零。"

美国指责伊朗试图通过向中国、委内瑞拉和叙利亚等国出口石油来规避制裁，并多次扣押装载伊朗原油的油轮货物。

根据美国法院的文件，最近一次扣押发生在几周前，扣押行动在谈判者试图激活2015年伊朗核协议时悄然进行。由伊朗为一方，美国、中国、法国、英国、俄罗斯和德国为另一方达成的协定，本应防止德黑兰获得原子弹，以换取解除一直窒息伊朗经济的制裁。

但在华盛顿于2018年退出并恢复对伊朗的制裁，包括石油禁运，该协议就解体了。作为回应，伊朗一直在逐步摆脱对伊朗核计划的限制。

法新社说，恢复该计划的努力似乎接近成功，但在俄罗斯提出新的要求后于周五暂停了各方的谈判。