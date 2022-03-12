北京冬残奥点将台：加拿大选手一鸣惊人

北京冬残奥

加拿大越野滑雪运动员布莱恩-麦基弗周六在北京冬季奥运会上赢得了他的第16枚残奥会金牌，成为历史上最成功的运动员之一。

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加拿大越野滑雪运动员布莱恩-麦基弗周六在北京冬季奥运会上中长距离项目（视力障碍组）的胜利，使他追平了前德国高山滑雪运动员Gerd Schönfelder的记录，该运动员是男子该项目中最成功的残奥会运动员。

而挪威越野滑雪运动员拉格尼尔德-米克勒布斯特（Ragnhild Myklebust）仍然是在冬季残奥会上获得最多金牌的运动员：在1988年至2002年的五届残奥会上获得22枚金牌。

在张家口的北欧滑雪场，42岁的Brian McKeever在本周已经赢得了越野滑雪（冲刺和长距离）的两个冠军。他于2002年在盐湖城首次参加残奥会。据称北京奥运会是他职业生涯的最后一次参赛。

在平了舍恩费尔德的金牌记录后，加拿大越野滑雪运动员布莱恩-麦基弗显现很谦卑。他说，"说实话，这并没有什么特别值得张扬的，"他说。"如果有金牌，就太好了。但奖牌从来没有成为他的动力来源。" 相反，他说他很自豪地展示了残奥会运动员能够达到的水平。

他甚至幽默地说，"所有的艰苦锻炼都是在休赛期完成的。而且我们很享受这种感觉。我喜欢在山里迷路，有时在努力了10个小时后还得把臀腿拖送回家。"

法新社说布莱恩-麦基弗将有机会在周日赢得他的第17枚接力奖牌。

该报道聚焦中距离越野滑雪，但在女子组中，是年轻的德国人Linn Kazmaier（15岁）在视力障碍组中获得了金牌。

至于乌克兰参赛，法新社着墨写道，尽管发生了战争，但乌克兰运动员继续赢得多面奖牌：越野滑雪运动员Oleksandra Kononova和Iryna Bui获得了中距离（站立类）的金牌和铜牌。

在轮椅冰壶比赛中，中国在周六以8比3的比分战胜了瑞典，保住了冠军。周五晚上，加拿大在与斯洛伐克的比赛中以相同的比分获胜，获得了铜牌。自2006年都灵奥运会以来，加拿大冰壶运动员从未错过一枚奖牌。

几年前，中国在滑翔伞领域几乎是白手起家，周六继续做出示范。

在中距离比赛中，中国队赢得了18枚全部奖牌中的7枚，王晨阳（男子站立）、毛忠武（男子坐姿）和杨红琼（女子坐姿）获得了冠军。而中国女子滑雪队也因回转项目而在高山滑雪项目上赢得了三项新的殊荣。

三位奥地利姐妹在视力障碍组中同登领奖台。19岁的维罗妮卡-艾格纳(Veronika Aigner)在她23岁的姐姐伊丽莎白(Elisabeth)的指导下，在两天内赢得了她的第二个残奥会冠军。他们的妹妹芭芭拉，16岁，赢得了银牌。她们家族中三名运动员都患有先天性白内障。

法新社说，在法国方面，越野滑雪运动员Benjamin Daviet获得了中距离（站立类）银牌。此前他在越野滑雪（冲刺）和冬季两项（个人）比赛中获得了金牌。不过，滑翔伞明星玛丽-博凯特(Marie Bochet)却很失望：她在回旋项目中摔倒，结束了自己的残奥会生涯，为艰难的奥运会画上了句号。这位八届残奥会金牌得主说："我因此也可松了一口气。"尽管如此，她还是在北京的Super-G比赛中赢得了银牌。

在赛事排名中，中国仍然遥遥领先（58枚奖牌，包括18枚金牌），领先乌克兰（28枚，包括10枚金牌）、加拿大（23枚，包括8枚金牌）和法国（10枚，包括6枚金牌）。周六晚上，中国将与韩国争夺雪橇曲棍球的铜牌。加拿大将在明天星期天与美国争夺金牌。

法新社说，本届奥运会将于周日在北京奥林匹克体育场 "鸟巢 "举行的闭幕式上全部结束。