杜特尔特：乌克兰危机若蔓延至亚洲，菲律宾愿按条约为美军开放设施

菲律宾/美国/乌克兰

据美联社报导，菲律宾驻美国大使罗穆亚尔德斯(Jose Manuel Romualdez)3月10日表示，如果俄罗斯入侵乌克兰的战争恶化并使美国卷入战斗，菲律宾总统杜特尔特准备根据1951年的《美菲共同防御条约》向美国军队开放该国的“设施”。

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报导指，罗穆亚尔德斯介绍说，杜特尔特总统是在最近于马尼拉举行的一次会议上发表了上述言论，他还对正在发生的俄乌危机对全球经济带来的影响表示关切。菲律宾谴责俄方的入侵行为，并对联合国大会通过的谴责其入侵的决议投了赞成票，该决议要求俄方立即停止对乌克兰的攻击并将所有俄罗斯军队从该国境内撤出。

菲律宾今年的总统大选将于5月9日举行，杜特尔特6年的总统任期也将于6月结束。尽管杜特尔特在其任内尽力试图与莫斯科和北京搞好关系，但罗穆尔德斯说，杜特尔特告诉他，俄罗斯对乌克兰的入侵是错误的。

罗穆亚尔德斯当天向菲律宾记者介绍说：“（杜特尔特）他说，如果（美国）他们要求菲律宾的支持，那就非常清楚，当然，如果迫不得已，菲律宾将准备成为努力的一部分，特别是如果这场乌克兰危机蔓延到亚洲地区。”罗穆亚尔德斯补充说：“（杜特尔特）向他们保证，如果有需要，菲律宾准备提供美国作为一个主要——我们的头号盟友所需要的任何设施或任何东西。”

报导指，杜特尔特在讲话中没有具体说明到时美军将进入哪些菲律宾设施，但罗穆亚尔德斯说，这些设施可能包括马尼拉西北部庞大的克拉克和苏比克湾自由港，这些自由港曾经是美国本土以外最大的美国空军和海军基地之一，直到1990年代初美军从这些基地撤出。杜特尔特或其总统办公室没有立即对此发表评论。

1951年签署的《美菲共同防御条约》规定，美国和菲律宾承诺在受到攻击时向对方提供援助。近年来，美国官员一再向菲律宾官员保证，如果菲律宾军队、船只或飞机在有争议的南中国海受到攻击，包括中国的攻击，他们将履行条约义务。

罗穆亚尔德斯表示，美国国家安全官员已安排本周在白宫与东盟国家的大使们会面，讨论美国对俄罗斯实施的不断扩大的制裁，包括拜登总统对俄罗斯石油进口的禁令。

罗穆亚尔德斯还谈到，他了解到乌克兰已经呼吁包括菲律宾在内的许多国家“停止与俄罗斯做生意”，但他表示不知道这一要求是否已经正式转达给马尼拉。本周与美国官员会晤的另一个话题是拜登邀请东盟国家首脑参加3月28日的美国-东盟特别峰会。罗穆亚尔德斯说，76岁的杜特尔特可能会跳过这次活动，因为这一天是他的生日，也因为峰会将发生在繁忙的菲律宾选举季节。