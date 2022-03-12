联合国粮农组织称乌克兰冲突将致国际食品和饲料价格再涨20%

乌克兰/俄罗斯

联合国粮农组织周五表示，乌克兰战争可能导致国际食品和饲料价格上涨20%，导致全球营养不良人口激增。总部位于罗马的联合国粮农组织(FAO)表示，目前还不清楚如果战争持续下去乌克兰能否收获庄稼，而俄罗斯未来一年的出口前景也存在不确定性。

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据路透社报道称，联合国粮农组织称乌克兰冲突将致高企的国际食品和饲料价格再涨20%。国际粮农组织表示，俄罗斯是全球最大的小麦出口国，乌克兰是第五大小麦出口国。它们提供了全球19%的大麦、14%的小麦和4%的玉米，占全球谷物出口的三分之一以上。

俄罗斯也是全球主要化肥供应国。

据FAO总干事屈冬玉在一份声明中说:“这两个主要的主粮商品出口国的农业活动可能受到干扰，这可能会严重加剧全球粮食不安全情况。”据粮农组织表示，只有一部分的俄罗斯和乌克兰的预期出口缺口能由其他国家弥补上。报告称:“令人担忧的是，由此造成的全球供应缺口可能会使国际食品和饲料价格在本已高企的水平上再上涨8-22%。”

粮农组织预测，2022/23年种植季，乌克兰20%至30%用于种植冬季谷物、玉米和向日葵的土地将不再种植或继续失收。

粮农组织称，包括许多最不发达国家在内的50个国家30%或更多的小麦供应依赖于俄罗斯和乌克兰，这使得这些国家尤其脆弱。到2022/23年，全球营养不良人口数量可能增加800万至1,300万人。

路透社说，粮农组织敦促其他国家不要对本国农产品实施出口限制。该机构表示:“它们加剧了价格波动，限制了全球市场的缓冲能力，并在中期内产生了负面影响。”在俄罗斯入侵乌克兰之后，世界上许多国家已经宣布了食品出口限制，或正在考虑实施禁令，以保护国内供应。