新冠病毒：柳叶刀文公开估计世界死者1800万

新冠病毒

法新社今天引述《柳叶刀》杂志上的一项研究，估计在2020年初至2021年底期间，新冠病毒大流行病在全球造成了1800多万人死亡。这个数字是官方报告的死亡人数的三倍多。虽然官方数字是2020年1月1日至2021年12月31日期间全世界有594万人死亡，新近报告突破600万人，但各种研究发现这是一个明显的低估。

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关于新冠病毒疫情，目前世界出台新的措施、新的评估。法新社今天关于世界各地新冠病毒疫情大流行病的最新发展，报道指出，中国的感染率创下新高。

根据中国官方数据，中国13日周日报告了3393例新冠病毒病例，这是自2020年2月开始爆发以来的高记录。由于全国各地的病例激增，中国当局已经关闭了上海的学校，并限制了东北地区的几个城市，而10多个省份正在争相控制当地的疫情。

在中国东北部，拥有900万人口的长春市自周五以来一直处于封锁状态。吉林市也实行了部分封锁。当地官方说，现在每户只有一个人被授权外出，每两天一次，以确保生活供应，当局正准备对所有人口进行筛查。

这是自去年年底北方大都市西安及其1300万居民被封锁以来，中国宣布的最大规模封锁。

法新社说，法国报告已经有14万多人死亡。据法国公共卫生组织（Santé publique France）称，法国与新冠病毒有关的140,000例死亡的门槛于11日周五被跨越。疫情开始两年后，法国报告自一周以来疫情又有反弹。

法新社说，根据一项研究，全世界有1800多万人死于新冠病毒疫情。根据发表在《柳叶刀》杂志上的一项研究，估计在2020年初至2021年底期间，新冠病毒大流行病在全球造成了1800多万人死亡，这是官方宣布的死亡人数的三倍多。

虽然官方数字是2020年1月1日至2021年12月31日期间全世界有594万人死亡，但各种研究发现这是一个明显的低估。国际社会试图更好地评估新冠病毒大流行病的总体伤亡。

即使按照官方的数字，世界报告超过600万人死亡。

自2019年12月底以来，在超过4.51亿名确诊感染者中，新冠病毒大流行病已正式导致全球至少6,026,306人死亡。

美国是死亡人数最多的国家（967,158），领先于巴西（654,945）、印度（515,714）和俄罗斯（359,585）。然而，就人口而言，该新冠病毒流行病造成的损失最大的国家是秘鲁（每10万居民中有641人死亡）、保加利亚（518人）和波黑（476人）。

法新社说，世界卫生组织（WHO）估计，考虑到与新冠病毒直接和间接相关的死亡率，该疫情大流行病的死亡人数可能比官方公布的数字高2至3倍。