沙利文周一将与杨洁篪在意大利罗马举行会晤

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自华盛顿和北京方面消息，美国国家安全顾问沙利文3月14日将于意大利首都罗马与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪举行会晤。

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美国白宫13日发表的声明表示：“周一，国家安全顾问杰克·沙利文以及国家安全委员会和国务院的官员将抵达罗马。沙利文将会见中国共产党政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，这是我们为保持美国和中华人民共和国（PRC）之间开放的沟通渠道所做持续努力的一部分。”

白宫的声明补充说：“双方将讨论正在进行的管理我们两国之间竞争的努力，并讨论俄罗斯对乌克兰的战争对地区和全球安全的影响。沙利文还将会见意大利总理的外交顾问路易吉·马蒂奥洛（Luigi Mattiolo），以继续协调国际社会对普京总统选择的战争作出强有力的、统一的反应。”

中国官媒新华社周日报导：“外交部发言人赵立坚13日宣布：经中美双方商定，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将于3月14日在意大利罗马同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤，就中美关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见。”