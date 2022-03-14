走进马里乌波尔的妇产科：苦难与希望

乌克兰

乌克兰马里乌波尔市一家医院在周三遭到袭击后，美联社记录到了救援人员将受伤孕妇从废墟中抬出的景象。伤者们被送往另一家医院，医生们努力让她们和孩子们活下去。

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Timur Marin, 妇产科医生 © AP

当时，转移进来了三名孕妇。妇产科医生Timur Marin在为其中一名接诊时，发现这名孕妇的骨盆碎裂，臀部脱落原位。医生通过剖腹产将婴儿取出，但母子俱亡。

空袭后太过混乱，产妇死后，其丈夫和父亲过来带走了尸体，医务人员甚至没来得及去搞清楚死者的名字。不过，“至少有人来找她”，“所以她最终没有被埋在为马里乌波尔越来越多的死者而挖掘的万人坑当中”。

俄罗斯官员被指控犯有战争罪，但声称遭到轰炸的妇产医院已被乌克兰极端分子接管，用作基地，里面没有留下任何病人或医务人员。俄罗斯驻联合国大使和俄罗斯驻伦敦大使馆称，流出的残酷图像是“假新闻”。

然而，自战争初期以来一直在封锁的马里乌波尔内部报道的美联社记者记录了这次袭击，亲眼目睹了受害者的经历。并于周五在马里乌波尔郊区的另一家医院追踪了受害者的后续。

在这里，当幸存者描述他们的痛苦时，外面的爆炸震动了墙壁。炮击和射击是零星的，但人们的悲伤情绪高涨。

日前被卷入“信息战”而遭到网暴的博主Mariana Vishegirskaya在空袭后的第二天生下了一个女孩， Veronika。Vishegirskaya躺在病床上说，“当玻璃和墙壁飞散时，我们躺在病房里，我们不知道发生了什么…我们在病房里，有些人有时间掩护自己，有些人则没有”。

在临时搭建的新产房里，每一场临近的分娩都带来新的神经紧绷。抱着新生儿的护士Olga Vereshagina表示，“分娩了的母亲们经历了太多”。

其中一位心烦意乱的母亲在轰炸中失去了一部分脚趾。周五，医务人员对她进行了剖腹产，小心翼翼地将她的女儿拉出，并用力刺激新生儿，孩子最终哭了出来，欢呼声响彻整个房间。