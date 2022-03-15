乌克兰战争 联合国秘书长警告全球将面临“饥荒飓风”

联合国秘书长古特雷斯呼吁全球动员起来避免一场“全球粮食系统崩溃”危机。古特雷斯 3 月 14 日星期一警告说，俄罗斯在乌克兰发动的战争可能会导致许多国家出现一场“饥荒飓风”。

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联合国秘书长古特雷斯说：“乌克兰着火了”和“这个国家正在全世界的眼前被摧毁”。 他在纽约对媒体说：“我们必须尽我们所能的避免一场饥荒飓风和全球粮食系统的崩溃。”

他并强调说，由于乌克兰和俄罗斯的农业生产受阻，在这场战争下，“受影响最严重的应该是“那些最贫穷的人”，并在全世界散播政治不稳定和动荡的种子”。

特雷斯还说，“这场战争影响所及远远超出了乌克兰的范围。”他指出“谷物价格已经超过了当年阿拉伯之春的初期和 2007-2008 年粮食暴动时的价格”。

古特雷斯进一步说明，“总部设在罗马的联合国粮食及农业组织所提出的全球食品价格指数现在处于有史以来的最高水平。”

经过统计结果，联合国秘书长指出，“全球有45 个非洲国家和最不发达国家从乌克兰或俄罗斯进口至少三分之一的小麦，其中 18 个国家进口至少 50%。”

这包括了布基纳法索、埃及、刚果民主共和国、黎巴嫩、利比亚、索马里、苏丹和也门等国家。”古特雷斯并再次呼吁尽快停止彼此间的敌对行动。