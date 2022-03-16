新加坡外长：入侵乌克兰堪比柏林墙倒塌，希望中国发挥对俄影响力

新加坡/乌克兰/中国

据彭博社3月16日报导，新加坡外交部长维文（Vivian Balakrishnan）在接受该社记者采访时表示， 他希望中国利用其对俄罗斯的“巨大影响力”帮助结束在乌克兰的战争。他认为，北京在未来几天和几周的决定可能决定全球经济的未来道路。

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维文在即将举行的东盟商业峰会之际接受彭博电视东南亚首席国际记者阿敏（Haslinda Amin）采访时说：“现在的大问题是中国采取什么决定和行动。”他补充说：“如果你得到（的是）全球经济、供应链、技术的分叉加深，这将是一个非常、非常不同的世界。”

新加坡上个月成为第一个表示将对入侵乌克兰的俄罗斯实施单边制裁的东南亚国家，在维文看来，新加坡所做出的这一决定是必要的，因为“这一切太恶劣了”。

维文指出，这次入侵“也许是比柏林墙倒塌更重要的时刻”。他说在一个“基于规则的一体化多边世界”中，中国比俄罗斯拥有更大的经济利益。维文称：“我希望他们能以中国特色来宣扬他们的影响力，这意味着悄悄地、谨慎地，但有效地，这是现在的一个希望。这是否是我一厢情愿的想法，我们将在未来几天和几周内看到。”

此前，新加坡外交部5日通过声明宣布，将针对指定的俄罗斯银行、实体和在俄罗斯的活动，以及有利于俄罗斯政府的筹款活动实施金融制裁措施。新加坡政府还将对可“直接用作对乌克兰人造成伤害或征服的武器”的物品，以及有助于进攻性网络行动的物品实施出口管制。

报导提及，在没有具有约束力的联合国安全理事会批准的情况下，新加坡很少对其他国家实施制裁。维文说：“我们相信我们正处于一个拐点，小新加坡正在坚持原则，并表达了对这个新时代的接触规则的希望。”

报导称，维文在采访中否认了中国关于美国正在寻求在印太地区形成北约式军事联盟的说法，他说东南亚“不是在寻找一个或另一个超级大国来做东南亚的教父。”

维文称，放弃就成为《跨太平洋伙伴关系全面进步协议》（CPTPP）的协议进行谈判，是“美国的一个战略错误”。“每次我去华盛顿，我都会继续提出这个观点，实际上，你能做的最好的事情就是回到TPP中去，”他说。

维文认为，入侵乌克兰可能会导致“俄罗斯人陷入一个长期的泥潭”和“几十年的不稳定”。他注意到全球国防开支“全面增加”，并列举了德国今年决定将1130亿美元注入一个特别基金，以实现其军队的现代化。

维文说：“我认为你正在得到一个回归平均值的机会，这意味着每个国家都需要确保，就像我们在新加坡所做的那样，我们有足够的投资，能够捍卫我们自己的利益。”

维文说，他对有10个成员国的东盟日前就乌克兰问题所发表的联合声明感到“惊喜”。他说：“你必须了解东盟的多样性”，并补充说其成员国中只有两个在联合国大会上弃权谴责俄罗斯。维文说：“坦率地说，甚至这也超出了我的预期。”

关于缅甸的持续冲突，维文表示，被拘留的民选领袖昂山素季和去年在政变中推翻其政府的军政府之间“需要进行诚实的政治对话”。