德媒：俄外长前往北京半路掉头 莫斯科否认

莫斯科/北京

德国《图片》报（Bild）今天披露俄罗斯外长拉夫罗夫周四飞往北京时半路在新西伯利亚折返的消息。莫斯科否认了此事，并称这是西方宣传的“假信息”。

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德国《图片》报今天3月17日以“围绕拉夫罗夫航班的巨大谜团”为题报道说，这是一个报警的信号吗？俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫（71岁）本应在周四晚上飞往北京。但他的飞机在新西伯利亚上空半途折返！他没有飞往中国，而是经过2800公里的飞翔后，返回了莫斯科的伏努科沃起飞机场。

该报说，全世界都感到不解。是北京不想接待普京的外交部长（西方嘲讽的名字：骗子拉夫罗夫），还是普京因为莫斯科的小屋着火而命令他回去？

这家德媒说，前一天出现了爆炸性局面：普京本人在一次反西方的演讲中宣布，他将在乌克兰继续下去"直到结束"。他曾指责西方想"瓦解"和"废掉"他的国家。他称俄罗斯正被"送入黄泉路"，将被"改造成一个软弱的依赖性国家"，将“被肢解”。

然后，美国总统拜登承诺向乌克兰提供大量军事援助：价值近10亿美元的武器和装备！

而普京在几天前已经宣布，他将对西方为其对手乌克兰提供武器作出反应。该报说，那么，俄罗斯方面现在是否即将进入一个新的升级阶段？

还是北京不想接待拉夫罗夫？毕竟，根据美国的报告，莫斯科曾要求北京提供财政和军事援助，尽管北京到目前为止还没有积极支持普京的入侵行为。

而全世界都在思索，拉夫罗夫取消中国之行对乌克兰战争和克里姆林宫的局势意味着什么 ...

俄方否认

有关俄罗斯外长拉夫罗夫飞往北京半路折返的消息立即受到俄罗斯否认。据俄新社报道，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃表示，早些时候，她注意到一家德国报纸报道俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫夜间似乎飞往北京，但总统命令他返回。

该发言人在新闻发布会上说：“这是西方宣传提供的包括双边关系在内的公开的虚假新闻。我们已经多次注意到这种情况。有人正在试图让我们（莫斯科北京）发生冲突，但我们不会允许。我想请你们注意，现在西方媒体上就莫斯科和北京双边关系存在大量的虚假新闻。”